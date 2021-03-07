国家外汇管理局：今年2月我国外汇市场运行稳定 市场预期更趋理性
2021年03月07日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京3月7日电 （记者李源）记者从国家外汇管理局获悉，2021年2月，我国外汇市场运行稳定，市场预期更趋理性。截至2021年2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元，降幅为0.18%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家财政政策及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。
王春英表示，展望未来，全球疫情防控和经济复苏仍面临较多不确定性，国际金融市场波动性较大。但我国将更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持国际收支基本平衡，有利于外汇储备规模基本稳定。
(责编：李源、高雷)
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