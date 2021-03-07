人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家外汇管理局：今年2月我国外汇市场运行稳定 市场预期更趋理性

2021年03月07日10:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月7日电 （记者李源）记者从国家外汇管理局获悉，2021年2月，我国外汇市场运行稳定，市场预期更趋理性。截至2021年2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元，降幅为0.18%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家财政政策及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。

王春英表示，展望未来，全球疫情防控和经济复苏仍面临较多不确定性，国际金融市场波动性较大。但我国将更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持国际收支基本平衡，有利于外汇储备规模基本稳定。

(责编：李源、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家外汇管理局：今年2月我国外汇市场运行稳定 市场预期更趋理性
　　人民网北京3月7日电 （记者李源）记者从国家外汇管理局获悉，2021年2月，我国外汇市场运行稳定，市场预期更趋理性。截至2021年2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元，降幅为0.18%。…
从建议提案到政策落地：1500项政府举措是怎样出台的？
　　人民网北京3月6日电 （陈炜、李彤）“一系列政策出台的背后，有我的一份努力。”“我的履职调研建议被采纳，心里太高兴了。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部