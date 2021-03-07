人民网北京3月7日电 （记者李源）记者从海关总署获悉，据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值5.44万亿元，比去年同期（下同）增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%。

海关总署介绍，前2个月外贸进出口增幅明显、“淡季不淡”，延续了去年6月份以来进出口由负转正、持续向好的态势，主要有以下三方面原因：

一是欧美等主要经济体生产、消费景气度回升，外需增加带动我出口增长。今年以来，欧美经济尤其是制造业景气度明显回升，美欧制造业PMI指数维持高位。同时受益于财政刺激计划，欧美等主要经济体消费复苏，对我产品需求增加。前2个月，我国对欧美日出口增长59.2%，高于出口整体增幅。此外，今年春节假期多数制造业从业人员选择了“就地过年”，海关总署调研了解到，广东浙江等外贸大省不少企业春节期间都维持了生产，以往过完年才能交付的订单现在都正常交付了。

二是国内经济持续稳定恢复，拉动进口快速增长。今年1、2月份，我国经济总体延续扩张态势，制造业PMI指数已连续12个月位于荣枯线上，多数行业生产指数和新订单指数高于临界点。年后进入产销旺季，市场需求有望进一步回升，企业对未来预期更加乐观。海关总署调研显示，部分企业提前备货，主要进口集成电路、能源资源性产品，如集成电路、铁矿砂、原油进口量分别增长36%、2.8%、4.1%。

三是受新冠疫情影响，去年前2个月进出口同比下降9.7%，基数较低也是今年增幅较大的原因之一。但即使与正常年份相比，比如2018、2019年同期，我国进出口增速也有20%左右。

从海关监管货运量等看，货运量、集装箱等与进出口值态势基本吻合。前2个月，海关监管进出口货运量7.4亿吨，增加6.5%；监管集装箱1691万箱次，增加17.7%，其中重箱1178万箱次，增加32.7%；监管进出境运输工具371万（辆、艘、节、架次），增加3%。

前2个月外贸实现“开门红”，为全年开了一个好头，海关总署调查显示，近期出口企业反映出口订单增加、对未来2-3个月出口形势表示乐观的比例均有所提升。同时也要看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻，外贸稳增长任重道远。

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