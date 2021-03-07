人民网北京3月7日电 （孙阳、实习生梁荷翎）3月2日，沃尔沃汽车召开可持续发展战略发布会，标志着沃尔沃汽车即将进入全新的发展阶段。发布会上，沃尔沃汽车发布了其未来可持续发展战略目标，在电气化全面转型、线上线下一体化销售、2040气候中和等目标给出了具体规划——2025年沃尔沃汽车纯电车型将占比将达到50%，其余为混动车型；2030年成为纯电豪华车企；2040年成为气候零负荷标杆企业；所有纯电车型将通过线上销售。

沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官汉肯·塞缪尔森在接受采访时表示，“沃尔沃汽车始终致力于为全世界消费者生产安全、健康且环保的汽车。”同时，汉肯·塞缪尔森介绍说，“沃尔沃计划到2040年实现‘气候零负荷’的目标。目标的实现并不是一蹴而就的，而是通过循序渐进的规划达到的。在2025年之前，沃尔沃汽车的具体目标就是碳排放减少40%，包括从研发到生产的多个方面。”

沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官汉肯·塞缪尔。沃尔沃汽车集团供图

开启电气化转型 领导豪华汽车纯电市场

电气化已成为汽车行业未来发展的大趋势，以可持续发展作为重点战略目标的沃尔沃汽车也于近日发布全面电气化转型的计划。据了解，全面电气化转型不仅使产品秉承了沃尔沃品牌可持续发展的理念，同时还将此理念付诸于企业经营的诸多领域，致力于打造可持续发展的未来。

为满足消费者对纯电车型不断增长的需求，沃尔沃汽车宣布，2030年100%销售电动车，成为传统豪华汽车品牌电气化转型的领军者。谈及电气化产品的未来规划，汉肯·塞缪尔森表示，“沃尔沃汽车每年投入大量的资金用于研发，并且现在的研发重点向纯电动汽车倾斜。未来，沃尔沃汽车还将推出更多纯电动车型以供客户选择。”

而电动车领域的未来发展绕不开中国市场。据市场权威研究机构Canalys预测，2021年，中国市场将售出190万辆电动汽车，增幅高达51%。针对中国市场的规划与部署，到2030年转型的整个过渡期内，沃尔沃汽车还会继续为消费者提供高效的混合动力车型，结合中国的具体国情来推进电动化进程。

作为最早开启电气化转型的豪华汽车品牌，沃尔沃汽车率先实现了全部车系都拥有电气化车型的目标，以行动彰显了对电气化全面转型的决心。汉肯·塞缪尔森称，“沃尔沃坚信，未来的汽车产品，如果不能够实现电气化和可持续发展，就很难被称为豪华汽车，所以可持续发展将会成为豪华汽车本身定义当中的一个重要的组成部分。”

创新拓展商业模式 力求线上直售更优体验

对沃尔沃汽车而言，电气化转型不仅关乎于产品，更是包含商业模式在内的一体化转型，通过将线上销售和线下经销商体系结合，形成商业模式的创新和突破。未来沃尔沃汽车所有的纯电动汽车都将在线上销售，官方统一售价并提供一站式管家服务，为每台纯电车型提供专享服务包。

沃尔沃汽车商业模式调整的动力来自于长期对客户体验的高度重视。此次商业模式一体化的创新旨在简化购车流程并降低消费者与品牌之间的沟通成本，加深品牌与用户之间的联系。汉肯·塞缪尔森接受采访时称,，“线上销售的主要目的是改善客户体验。通过线上销售，沃尔沃汽车给顾客提供统一、透明的售价，并且顾客可以通过我们的网站去查询相关车型的技术细节和配置，客户就能安心无忧地选购车辆，从而提升购车体验。”

除此之外，为了与客户建立起更加紧密，一对一的关系，沃尔沃汽车也将携手其零售合作伙伴一起完成商业模式转型。“这种关系的建立将依托我们的经销商伙伴一同，跟我们一起给顾客提供优质服务，比如一对一的‘管家式服务’，提供从交车、用车，到售后保养等全产品周期的服务和帮助。”

推进可持续发展 践行企业社会责任

对沃尔沃汽车而言，可持续发展和汽车的安全性能同等重要。沃尔沃汽车致力于2040年成为气候零负荷标杆企业，带领行业向零排放转型，降低气候变化所带来的影响。而这看似宏大的“气候零负荷”计划并非空中楼阁，沃尔沃汽车给出了具体的分阶段目标。

汉肯·塞缪尔森表示，“沃尔沃汽车在生产环节和物流运输环节，力争做到每辆车的供应链碳排放量减少25％，以及每辆车的运营碳排放量减少25％。当沃尔沃汽车逐步把这些小目标集中在一起，就能最终实现在2025年之前达到碳排放减少40%的短期目标。而随着这些短期目标的逐一实现，2040年气候零负荷的总体目标也将实现。”

2040年实现气候中和的计划并不是沃尔沃品牌第一次致力于全球气候问题的改善。事实上，在2020年，沃尔沃汽车成都制造基地便已经在整个生产和运营中实现100%可再生电能的使用，成为了国内首个电能碳中和的汽车制造基地。随后，沃尔沃汽车又启动了“2021 绿电·成都”计划，呼吁供应商降低生产过程中的碳排放量，最终实现100%可再生电能使用。

在全球新能源行业飞速发展的大背景下，沃尔沃汽车正在积极投入对可持续发展的探索与创新，力求为改善全球气候提供可行方案。业内分析认为，沃尔沃汽车此次提出的电气化全面转型，线上线下一体化销售，以及2040气候中和目标，全方位展现了企业对其未来发展的详尽规划，以及对实行可持续发展的责任意识。

(责编：赵竹青、高雷)