新华社北京３月7日电（记者齐中熙）今年政府工作报告提出“扎实推动京津冀协同发展”“高标准、高质量建设雄安新区”。如何进一步促进京津冀综合立体交通网络高质量发展？全国人大代表、北京铁路局集团公司董事长赵春雷表示，“十四五”期间，京津冀轨道交通网将越织越密，一批新线、新站将加快建设。

赵春雷说，“十三五”期间，轨道上的京津冀越跑越快。京张高铁、京雄城际铁路、京哈高铁等重点项目相继高质量开通运营，营业里程由8458.3公里增加到9471.9公里，增长12%，其中，高铁营业里程由1616.3公里增加到2288.6公里，增长41.6%。动车组由306标准组增加到382标准组，增长24.8%，京沪高铁、京津城际、京张高铁成功实施时速350公里持续商业运营，通达全国113个大中城市。

“京津冀地区‘1小时交通圈’初具规模，高铁飞驰、城际铁路和市域铁路比翼双飞。”赵春雷说，“十三五”期间，相比公路运输，铁路可减少二氧化碳排放量608万吨，构建了京津冀地区城市绿色物流体系，为碳达峰、碳中和做出了贡献。

赵春雷介绍，“十四五”期间，将进一步发挥铁路运输骨干作用，统筹推进高铁与普速、客运与货运建设，加快北京丰台站、京滨城际、京唐城际等重点项目建设，将智能京张高铁打造成世界一流的高铁典范，助力2022年北京冬奥会。

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