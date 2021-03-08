制造“丁真”？需理性看待 不宜一哄而上

去年年末，四川省甘孜藏族自治州理塘县男孩丁真的一个笑容，搅动了互联网。他一下成了“顶流”，一度带动家乡理塘在某旅游平台上的搜索量暴增620%。

整个甘孜州，去年第四季度共接待游客1037.91万人次，比2019年同期增长55.24%。

同样来自甘孜州的全国人大代表郑建英向记者感慨，她很骄傲，一个藏族小伙子带动了当地旅游业的发展。

“一个来自乡村的男孩，能走出大山，走进全国人民的视野，这是好事。”3月7日，长期关注乡村建设的全国政协委员、北京国际城市发展研究院院长连玉明向科技日报记者表示，丁真的走红，无论对脱贫攻坚还是乡村振兴都起到了正向作用，传播的是正能量。这种走红，值得鼓励与肯定。

其实，2020年2月，理塘县才走出贫困县之列。当地人说，这次理塘被“幸运之神”垂青了。

那些同样拥有着特色旅游资源的乡村，可能也在期待着一个“丁真”，一次走红。

来自宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇玉池村的农民、全国人大代表马慧娟对网络的力量有着切身的认识。因为互联网，她农闲时写的文字被更多人知道，还被杂志选中发表。她有了新的身份——作家，她看到了更大的世界。

“互联网给了每个人机会和平台，给了他们所向往的东西。”马慧娟说，特别是脱贫攻坚的成果、偏远地区人民生活的改变，通过网络可以直接地呈现在更多人面前。

但网络之风刮得太猛，也给乡村带来了一些浮躁之意。马慧娟看到，身边一些年轻人也在想着能不能走捷径，当网红。“还是需要引导大家，各司其职，为美好生活奋斗。”她表示。

互联网“喜新厌旧”的速度很快。关注度有时轰然而至，然后倏忽而逝。马慧娟说，她所在的乡村，也曾找过明星推广，但却很难打开局面。互联网不断制造新的话题、新的流量。未来，可能每个有特色的小地方，都能通过不同平台让大家知道。但短期内，理塘丁真是个很难复制的案例。

“丁真走红很好，但各地不要一哄而上。因为一哄而上的结果，很可能就是一哄而下。”连玉明强调，不要过分炒作和包装网红，须理性客观地看待“丁真现象”，更别把类似事情当成一种政绩，否则，结果可能会与初衷背道而驰。

不过，要是天时地利人和，有些地方真的抓住机遇，红了起来，接下来要怎么做？

连玉明强调，能走红的，一般都是具有特色的村落和产品，此时，后续工作就要跟上。

他向科技日报记者强调了“三个保护”。

第一，是对少数民族传统村落的保护。有游客是好事，但如果没有准备好，来的游客又太多，可能会造成对传统村落的破坏。当地需要科学评估本地的旅游承载能力。第二，要加强对历史文化名城的整体性保护。不要被热度冲昏头脑，要有定力，“我们要坚持保护第一、传承优先、适度开发、适度利用和持续发展”。第三，则是加强对农村非物质文化遗产，特别是知识产权的保护。连玉明此前在调研中也看到，一些非遗传承人凭借智慧与技艺创造的作品面临被“仿制”和被“山寨”的风险，还有大量种类丰富的非遗散落在乡村，亟待对这部分非遗进行调研和梳理。

连玉明还提醒，乡村走红之后，当地也要加强产品和服务质量的监督和管理，要让消费者有良好的体验。这样，网络带来的热度才可以持续，不然就是昙花一现。

此前，理塘相关负责人也表示，走红之后，迎接几十万游客的到来，需要系统化工程的整体升级。从旅游产品的区别化定位、设置，到服务培训、卫生设施建设，都要一步步进行。

（本报记者 张盖伦 科技日报北京3月7日电）

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