本报讯（记者 张钦）海关总署3月7日发布消息，据海关统计，今年前两个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期增长32.2%。

其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%；贸易顺差6758.6亿元，去年同期为逆差433亿元。

按美元计价，前2个月，我国进出口总值8344.9亿美元，增长41.2%。其中，出口4688.7亿美元，增长60.6%；进口3656.2亿美元，增长22.2%；贸易顺差1032.5亿美元，去年同期为逆差72.1亿美元。

其中，2月份我国外贸进出口2.42万亿元，增长57%。其中，出口1.33万亿元，增长139.5%；进口1.09万亿元，增长10.3%；贸易顺差2472.8亿元，去年同期为逆差4266.5亿元。按美元计价，2月份我国外贸进出口3718.3亿美元，增长67%。其中，出口2048.5亿美元，增长154.9%；进口1669.8亿美元，增长17.3%；贸易顺差378.7亿美元，去年同期为逆差619.4亿美元。

分析

淡季不淡 如何看待“开门红”

前2个月，我国货物贸易进出口实现“开门红”，其中，出口表现尤为强劲。

数据给人的直观感受是，去年前2个月我国“大进”，而今年则是“大出”。其实，进出转换之间，离不开同一个关键词——新冠肺炎疫情。

海关总署新闻发言人李魁文表示，受新冠肺炎疫情影响，去年前2个月进出口同比下降9.7%，较低的基数是今年前2个月增幅较大的原因之一。

“但即使与2018年、2019年同期相比，今年前2个月进出口增速也有20%左右。”他说。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉认为，就地过年是今年以来外贸尤其是出口大增的另一个重要因素。

这与记者先前调研的观感一致。往年1、2月正是春节前后，属于传统意义上的外贸淡季。而今年许多工厂订单爆满且人员整齐，开足马力赶工发货。

“中国在常态化疫情防控中复工复产达产。”屠新泉说，“前2个月的外贸表现从一个侧面反映出，国际市场对中国的需求依然强劲，中国对世界起到了稳定供应的作用。”

从贸易伙伴看，今年前2个月，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。我国与东盟贸易总值7862亿元，增长32.9%，占我国外贸总值的14.4%。

紧随其后的欧盟、美国、日本，与我国进出口总值分别为7790.4亿元、7163.7亿元和3492.3亿元，分别增长39.8%、69.6%和27.4%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.62万亿元，增长23.9%。

对主要贸易伙伴和“一带一路”沿线国家进出口均实现增长，说明我国不断扩大对外开放取得实实在在的成效，这为我国拓展外贸发展空间、推动外贸持续向好起到重要支撑作用。

数据还显示，我国民营企业进出口增长、比重均有较大提升。这表明，我国外贸的市场主体韧劲与活力在持续增强。

李魁文说，前2个月外贸实现“开门红”，为全年开了一个好头。也要看到，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻，外贸稳增长任重道远。记者在调研中发现，不少外贸企业仍面临原材料价格上涨、航运费用大幅上涨、集装箱“一箱难求”等难题。

业内人士表示，今年要促进外贸稳中提质，要在加强对中小外贸企业信贷支持上下更大功夫，扩大出口信用保险覆盖面、优化承保和理赔条件。与此同时，要深化贸易外汇收支便利化试点，稳定加工贸易的同时，发展跨境电商等新业态新模式。

文/新华社

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