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今年前两个月我国进出口增长32.2%

海关总署：与2018年、2019年同期相比 增速也在20%左右 

2021年03月08日05:59 | 来源：北京青年报
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　　本报讯（记者 张钦）海关总署3月7日发布消息，据海关统计，今年前两个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期增长32.2%。

　　其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%；贸易顺差6758.6亿元，去年同期为逆差433亿元。

　　按美元计价，前2个月，我国进出口总值8344.9亿美元，增长41.2%。其中，出口4688.7亿美元，增长60.6%；进口3656.2亿美元，增长22.2%；贸易顺差1032.5亿美元，去年同期为逆差72.1亿美元。

　　其中，2月份我国外贸进出口2.42万亿元，增长57%。其中，出口1.33万亿元，增长139.5%；进口1.09万亿元，增长10.3%；贸易顺差2472.8亿元，去年同期为逆差4266.5亿元。按美元计价，2月份我国外贸进出口3718.3亿美元，增长67%。其中，出口2048.5亿美元，增长154.9%；进口1669.8亿美元，增长17.3%；贸易顺差378.7亿美元，去年同期为逆差619.4亿美元。

　　分析

　　淡季不淡 如何看待“开门红”

　　前2个月，我国货物贸易进出口实现“开门红”，其中，出口表现尤为强劲。

　　数据给人的直观感受是，去年前2个月我国“大进”，而今年则是“大出”。其实，进出转换之间，离不开同一个关键词——新冠肺炎疫情。

　　海关总署新闻发言人李魁文表示，受新冠肺炎疫情影响，去年前2个月进出口同比下降9.7%，较低的基数是今年前2个月增幅较大的原因之一。

　　“但即使与2018年、2019年同期相比，今年前2个月进出口增速也有20%左右。”他说。

　　对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉认为，就地过年是今年以来外贸尤其是出口大增的另一个重要因素。

　　这与记者先前调研的观感一致。往年1、2月正是春节前后，属于传统意义上的外贸淡季。而今年许多工厂订单爆满且人员整齐，开足马力赶工发货。

　　“中国在常态化疫情防控中复工复产达产。”屠新泉说，“前2个月的外贸表现从一个侧面反映出，国际市场对中国的需求依然强劲，中国对世界起到了稳定供应的作用。”

　　从贸易伙伴看，今年前2个月，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。我国与东盟贸易总值7862亿元，增长32.9%，占我国外贸总值的14.4%。

　　紧随其后的欧盟、美国、日本，与我国进出口总值分别为7790.4亿元、7163.7亿元和3492.3亿元，分别增长39.8%、69.6%和27.4%。

　　同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.62万亿元，增长23.9%。

　　对主要贸易伙伴和“一带一路”沿线国家进出口均实现增长，说明我国不断扩大对外开放取得实实在在的成效，这为我国拓展外贸发展空间、推动外贸持续向好起到重要支撑作用。

　　数据还显示，我国民营企业进出口增长、比重均有较大提升。这表明，我国外贸的市场主体韧劲与活力在持续增强。

　　李魁文说，前2个月外贸实现“开门红”，为全年开了一个好头。也要看到，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻，外贸稳增长任重道远。记者在调研中发现，不少外贸企业仍面临原材料价格上涨、航运费用大幅上涨、集装箱“一箱难求”等难题。

　　业内人士表示，今年要促进外贸稳中提质，要在加强对中小外贸企业信贷支持上下更大功夫，扩大出口信用保险覆盖面、优化承保和理赔条件。与此同时，要深化贸易外汇收支便利化试点，稳定加工贸易的同时，发展跨境电商等新业态新模式。

　　文/新华社

　　相关

　　7个月增加1000万

　　A股投资者突破1.8亿

　　中国结算最新公布的数据显示，2020年1月1日至2021年2月28日，我国证券市场共新增投资者2172.63万个。截至2021年2月底，全市场投资者数量为18147.87万个，继2020年7月超过1.7亿个之后，首次突破1.8亿个。其中，自然人投资者数量占比99.77%，机构投资者数量占比0.23%。

　　从单月情况看，今年1月份新增投资者209.43万个，同比增加162%；2月份新增投资者160.94万个，同比增加80%。自去年3月份以来，已连续11个月单月新增投资者数量突破百万。

　　市场分析人士认为，投资者积极入市表明了对资本市场的信心，也是股市吸引力增强的体现。2020年，A股市场展现出较强的赚钱效应，上证综指全年上涨13.87%，深证成指全年上涨38.73%，创业板指全年上涨64.96%。截至2020年12月31日，A股总市值比2019年年末增加了18.36万亿元，人均增加市值达10.49万元。

　　春节之后，A股市场出现一定幅度调整，但从每日涨跌个股比例、跌停个股数量等指标看，投资者情绪较为平稳。安信证券首席策略分析师陈果认为，从年度层面看，今年还在长牛之中，目前A股的资产配置和中国经济转型升级两大长牛趋势的底层逻辑依然没有改变。文/本报记者 刘慎良

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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