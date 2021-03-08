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治理网络营销号须打破流量崇拜

胡一峰
2021年03月08日07:59 | 来源：科技日报
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原标题：治理网络营销号须打破流量崇拜

　　2021年两会期间，全国人大代表李东生提出，部分营销号靠不负责任的方式吸引眼球，传播内容，应该通过法律进行规范，加大对网络诽谤行为的打击力度。

　　此言得到广泛赞同。当前我国网民规模已接近10亿；2019年我国城镇未成年人互联网普及率为93.9%，农村未成年人互联网普及率也达到了90.3%。互联网不仅是人们获取信息的平台，而且广泛渗入社会生活各方面，从购物到旅游、从学习到娱乐、从育儿到养老、从社交到婚恋、从教育到就业，通过网络渠道获取的信息对人生的大事小情产生了深度影响。

　　网络营销号作为网络信息的制造和散布者，是网络舆论领域的一股重要力量，有的故意把自己打扮成机构媒体，却没有新闻媒体应有的资质与担当，而是以营利作为主要目的，以流量分成为主要手段，成为网络诽谤、谣言等的策源地或推手，损害了健康的网络舆论生态。

　　应该说，这几年，网络恶意营销号整治工作深入推进，方式手段不断健全，已取得显著成果。但不可否认，网络诽谤屡禁不止、恶意营销死灰复燃等问题依然存在，必须引起高度重视。网络不是法外之地，提升网络治理效果，必须以法律为准绳，从源头入手，多管齐下。对于根治恶意营销而言，必须进一步健全法律法规，依法保持重拳出击态势，压实平台责任，提高侵犯法律底线和道德底线的成本。还应提高网络治理的科技含量，加强网络诽谤取证、恶意营销屏蔽、广告投放审核等方面的技术手段建设，筑牢清朗网络之风的科技基础。

　　同时，网络世界的多元参与和自主互动的特性，对网络活动参与主体的自律性提出了更高要求，整治恶意营销也是如此。在全网弘扬和确立正确的“流量观”，打破流量崇拜，告别“唯流量论”，丰富和健全网络活动评价体系，已成为一项重要而紧迫的课题。

　　“流量”是互联网文化的重要标志，在许多网络活动中具有“底层逻辑”的意义。营销号更是视“流量”为命根。有的营销号置法律法规、公序良俗于不顾，不惜洗稿剽窃、歪曲事实、造谣生事、煽风点火，甘当网络世界的“泥石流”，就是为了吸引眼球、博取“流量”。可见，从“流量观”入手加强营销号治理具有基础性意义。

　　因此，在我国网络文化建设中，应明确把“流量观”作为重要内容，并将其纳入网络治理制度和法规，转化为可操作的具体举措，从而有效引导网络信息生产、制造和传播者以及广大网民理性看待流量、正当赚取流量，做到“君子爱流量，取之亦有道”。

(责编：赵超、初梓瑞)

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