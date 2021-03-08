刘 艳

原标题：新能源汽车已“成年” 踏入社会要过消费体验关

连续7年被提及，今年政府工作报告找不到“新能源汽车”了，意味着什么？

意味着国家对新能源汽车前端的引导和扶持基本已达预定目标，新能源汽车发展将从“造车”的初级阶段进入市场锤炼的新层面。

就像人成年后总要踏入社会，在不少于10年的政策扶持与呵护下，各路造车势力将一辆辆一代代新车推向市场，中国成为全球新能源汽车产销量最高的国家，新能源汽车也已成年。

汽车行业新时代前景愈发清晰，新能源汽车消费趋势不可逆转。如果说，我们用政策补贴出了一个消费者买得起的新能源汽车良好开局，让消费者用得放心的问题还摆在那里等待解决。

比如，好用且密集的充电桩。这个问题已经喋喋不休了很多年。

欧洲市场去年纯电车销量140万，超过中国，其密集的充电桩功不可没。

不可否认，除了政策的扶持，欧洲市场国土面积小，通行半径短，充电桩部署难度低。同时，纯电车的续航里程普遍不高，不像中国，车辆续航里程不够500公里都不好意思拿出来见人。

不能否认，过去几年我国在充电桩建设数量、选址优化、充电功率有效提升等方面成效显著，在一定程度上解决了新能源汽车行驶里程不足、充电难、充电慢等“卡脖子”问题。但是，充电桩使用程度低的问题到了引起重视的时候了。

举个小例子，虽然众多公司积极部署充电桩，但不仅缴费方式不同，使用方式也有差异，消费者如果看到一个充电桩就能充电，可能要下载十多个App。

因此，在继续“加密”充电桩的同时，重建不重养护、服务差等现象更有待改善。

制约新能源汽车发展的关键就是配套设施不完善，充电桩不足首当其冲，虽然“换电模式”的推广在一定程度上缓解了消费者的里程焦虑，但标准不统一、新能源汽车保有量不高导致盈利困难等也是问题一堆。

当“造车”已不成问题，消费短板越发明显，使用痛点不缓解，释放消费潜力便无从谈起。

“稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。”

今年政府工作报告中短短一句话，指向了与新能源汽车发展息息相关的纵深结构，传达出疏通汽车消费后市场基础设施建设瓶颈，提升消费者选购新能源车信心的关键信息。

新能源汽车私人购置比重上升，意味着消费者上场。优化使用环境的考验不比“造车”难度低。

(责编：赵超、初梓瑞)