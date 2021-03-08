申铖、王雨萧、沈汝发

原标题：“加减乘除”读懂2021年“国家账本”

新华社北京3月7日电（记者申铖、王雨萧、沈汝发）一组组数据，一张张图表……翻开今年的预算报告，数据增减之间，政策变动背后，反映着政府资金投向，传递着政策调控动向，关系着“国”与“家”。

数据多、名词专、内容广……想要真正读懂读透这份预算报告，并非易事。这里有道涉及“加减乘除”的“算术题”，为“国家账本”标出了重点和亮点，让我们一起算一算。

“加法”：积极的财政政策提质增效

“一竿子插到底”的财政资金直达机制迎来扩围。政府工作报告提出，建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制、规模明显大于去年，为市县基层惠企利民提供更加及时有力的财力支持。

基本实现中央财政民生补助资金全覆盖——根据预算报告，今年，将直接用于基层财力保障的一般性转移支付、年初可直接分配的中央和地方共同财政事权转移支付、具备条件的专项转移支付纳入直达机制范围。

“要增强绩效意识，使直达资金下得快、管得严、用得准，让市场主体和群众切实受益。”全国人大代表、安徽省财政厅厅长罗建国说。

财政支出方面，今年全国一般公共预算支出安排超过25万亿元，增长1.8%。

中央本级基础研究支出增长10.6%；中央财政就业补助资金安排559亿元，增加20亿元；进一步提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例至4.5%……预算报告中的一组数据，彰显财政加大对重点领域的支持力度。

在全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希看来，今年财政政策提质增效指向明显，着力保障重点领域，把宝贵的财政资金用在刀刃上。

“减法”：全面落实政府过紧日子要求

过紧日子，是近年财政运行的一大特点，也是今年预算报告中的关键词。

根据预算报告，中央本级支出继续安排负增长，进一步大幅压减非急需非刚性支出，重点项目和政策性补贴也按照从严从紧、能压则压的原则审核安排。

“中央本级财政支出连续两年负增长，节省的资金用于增加对地方的转移支付。今年中央对地方的转移支付比去年略有增加，规模超过8.3万亿元。”在今年两会首场“部长通道”上，财政部部长刘昆为大家算了一笔账。

“乘法”：减税降费政策“放水养鱼”

延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例进一步提高到100%；将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元；取消港口建设费……多项新鲜出炉的政策，将为市场主体再省下“真金白银”。

“减税降费有效落实，实实在在减轻了企业经营负担。以研发费用加计扣除为例，这项优惠政策给企业带来更多资金‘活水’，并进一步转化为创新‘春水’，发挥乘数效应，增加企业发展活力。”全国人大代表、江苏金昇实业股份有限公司董事长潘雪平说。

近年来，我国实施了大规模减税降费政策，助力市场主体轻装上阵。尤其是2020年，面对严峻复杂形势，在财政收支比较困难的情况下，我国持续公布实施了7批28项减税降费政策，新增减税降费规模超2.6万亿元。

“今年将着力完善减税降费有关政策，让企业有更多的获得感。”刘昆说，各级财政部门将算大账、算长远账，克服眼前收支压力，坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位。

“除法”：做好重点领域风险防范化解工作

面对仍然复杂严峻的国内外形势，防范涉及财政领域重大风险，确保财政运行可持续，尤为关键。

今年的预算报告中，一些指标进行了适度调整，旨在进一步加强财政运行的可持续性。例如，今年的赤字率、新增地方政府专项债券限额比2020年有所降低，但仍高于2019年。

“这些安排调控精准、不急转弯，把握好了政策时度效。”全国人大代表、广东省财政厅厅长戴运龙表示，整体来看，今年的财政政策保持了连续性、稳定性，兼顾稳增长和防风险需要。

给地方政府债务戴上“紧箍咒”，经济社会发展就多一道“安全阀”。预算报告明确，加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。

“我们正在加强县级债务风险管控，指导帮助县级财政缓解债务偿付压力，守住地方政府债务风险防控的底线。”全国人大代表、云南省财政厅厅长张岩松说。

(责编：赵超、初梓瑞)