赵语涵

原标题：新能源车企打响下沉之战

汽车电动化风潮下，谁能与车企市值全球第一的特斯拉比拼销量？另辟蹊径瞄准低价微型电动车市场的上汽通用五菱宏光MINI EV成为一匹“黑马”。根据近日全球电动车销量研究机构EV Sales发布的数据，今年1月全球电动车型销量排行榜中，宏光MINI EV以3.7万辆的成绩反超特斯拉Model 3，成为单车型销量冠军。

售价两三万元、体型迷你、续航100多公里的宏光MINI当然与特斯拉Model 3不在同一条赛道，但也显示出下沉市场将成为新能源车企不容忽视的拓客新领地。自带低价优势的宏光MINI将面临更多效仿者，而定位中高端的特斯拉、蔚来、小鹏等新势力也在加速布局低线城市。一场下沉之战中，高低两端各显其能。

迷你“神车”走俏迎来效仿者

价格仅两三万元，续航里程有120至170公里，空间有限到后排座椅和后备厢只能“二选一”……被视作“正规版老头乐”的宏光MINI EV，迸发出了极大的市场能量。去年7月上市后，该车8月批发量就达1.5万辆，超越去年2月以来一路笑傲市场的特斯拉Model 3。伴随着今年的开门红，它又夺得1月全球电动车单车型销量冠军。3月初，五菱官方宣布，这款车型上市200天销量已突破20万辆，相当于每天卖出1000辆。

虽然有人认为其主要受众为下沉市场中老年群体，但五菱近日披露出的数据显示，宏光MINI EV用户中90后占比高达72%，很多年轻车主购车后还对车内重新进行了炫潮设计。

这款迷你“神车”大获成功后，很快迎来了效仿者。今年1月，长安新奔奔E-Star国民版上市，低配版售价为2.98万元，价格直接对标宏光MINI EV。虽然从目前的市场销量看，它还没有成为爆款，但其相比宏光MINI更大的空间和更长的续航里程，或将成为微型电动车在下沉市场的又一有力竞品。

中高端车企加快下沉步伐

下沉市场不仅属于低价车。随着国民收入水平提升，中高端车企也正迈开下沉步伐，瞄向低线城市的中产阶级。

国产化实现后，一连多次挥动“价格屠刀”的特斯拉，无疑已将目光瞄向了更多城市。去年6月，特斯拉率先公布的中心城市入驻计划里，就包含盐城、南宁、临沂等众多三四线城市。

国内造车新势力的头部车企，同样在积极将品牌影响力向下沉市场拓展。蔚来创始人李斌近日表示，今年蔚来汽车将向内蒙古、黑龙江等三四线市场下沉。不声不响间，小鹏汽车的体验中心也已拓展至柳州、洛阳、潍坊、临沂、盐城、南通等地。

春节假期中，不少从一线城市回到老家的年轻人开始在社交网站上讨论起三四线家乡新开张的新能源汽车体验店。“以前是看肯德基、麦当劳，后来是看星巴克，如今，新能源汽车门店又成了衡量小城市消费潜力和时尚程度的新指标。”老家在江苏盐城的顾先生笑言。以盐城为例，目前这里已吸引了特斯拉、蔚来、小鹏等多个品牌的关注，成为新能源中高端品牌的“拓荒重镇”。

市场扩张考验企业布局实力

然而以目前来看，相比自带价格优势、与目标市场需求高度契合的微型电动车，中高端品牌的“下沉之路”并不容易。来自“汽车之家”APP的统计数据显示，过去一年里小鹏、蔚来两大汽车品牌的车主累计在汽车之家论坛上传了超9800条购车记录，但迄今为止，来自盐城车主的数据依然为“0”。而在300公里外的南京，车主提车的相关记录就已超过300条。

在知乎一项影响新能源车购买因素的提问中，除了里程焦虑、充电时间长、二手车残值低等因素外，充电桩密度、售后服务等也是促使电动车消费者观望的重要因素，这些因素将在下沉市场被放大。为此，近一年来，特斯拉正提速加密超级充电桩网络。截至今年3月，特斯拉在中国大陆累计建成开放超760座超级充电站、超700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。仅今年2月，特斯拉就在全国范围内上线了218个超级充电桩，其中不乏郑州、汕尾等城市。

“相比一线城市，新势力在低线城市布局才刚起步，特别是对于部分主推直营模式的车企来说，单依靠自身布局成本投入过大。如何在控制投入成本的同时，不错过在下沉市场的占位时机，将成为考验。”汽车流通协会专家王萌分析。全国乘联会秘书长崔东树也以特斯拉为例，表示其虽然主推直营模式，但在产销量大幅提升后，单靠自身完成销售和售后肯定会出现跟不上的情况，目前特斯拉也已将一些维修项目授权外包。

(责编：赵超、初梓瑞)