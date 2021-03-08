本报记者 刘诗瑶 吴月辉

政府工作报告指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。中国科学院副院长高鸿钧委员表示，回望“十三五”，我国科技实力和创新能力大幅提升。奋进“十四五”，要围绕科技自立自强的目标，逐步建立更加符合国家发展战略需求的国家创新体系。

“从国内看，当前我国已转向高质量发展阶段，不断强化创新第一动力，才能催生更多新技术、新产业、新业态、新模式。从外部环境变化看，依靠科技自立自强，才能保障产业链供应链安全，抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。”高鸿钧委员建议，“十四五”时期，要瞄准集成电路、人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

“中科院作为国家战略科技力量，将以科技自立自强为目标，力争通过5年时间，攻克一批重大基础科学问题，突破一批制约经济社会发展和国家安全的关键核心技术，取得一批世界一流的原创性成果。”高鸿钧委员说。

通用技术集团董事长于旭波代表说，机床作为工业母机，事关装备产业发展和制造强国建设。集团近年来把发展高端机床装备作为第一核心主业，担负起国家机床领域关键核心技术攻关任务，全面提升科技创新能力。于旭波代表建议，“十四五”时期要充分发挥行业领军企业的引领支撑作用，联合机床企业、科研机构及产业链上下游，建立创新链、完善产业链、稳定供应链，推动我国机床产业高质量发展。

基础研究是创新的源泉。高鸿钧委员说，“十四五”时期，要在基础研究和原始创新方面持续发力。同时要以国家重大科技任务为牵引，积极探索社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关的新型举国体制，推进科研院所、高校、企业研究力量优化配置和资源共享。

《 人民日报 》（ 2021年03月08日 11 版）

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