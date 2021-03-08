本报记者 贾平凡

图为中国“天问一号”火星探测器搭乘长征五号遥四运载火箭升空，开启中国首次自主火星探测任务。

新华社记者 郭 程摄

当地时间3月2日，总部位于瑞士日内瓦的世界知识产权组织发布最新报告称，2020年中国继续领跑全球专利申请量，中国专利申请量同比增长16.1%，以68720件稳居世界第一。

报告甫一发布，便引发外媒广泛关注。专利申请数量是观察一个国家科技创新实力的窗口。国际舆论认为，中国科技兴国战略成效显著，中国科技创新引领作用不断增强。

专利数量领先世界

“2020年中国国际专利申请量连续第二年在全球独占鳌头。”日本《日经亚洲评论》刊文称，这再次提醒世界，亚洲正如何在这种新常态中引领创新。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，中国专利申请数量的增加，是亚洲更广泛地区专利申请数量增加的长期趋势的一部分。2020年，韩国、新加坡和马来西亚都提交了更多的申请。

英国《金融时报》报道称，专利申请是衡量创新力的重要标准之一。中国近年来一直在技术上进行投资，专利申请量大幅增加。在人工智能、区块链等尖端技术领域，中国企业申请专利势头迅猛。

欧洲专利局在2020年发布的多项研究报告显示，中国在科技创新和专利申请方面势头强劲，尤其是在新能源、数字技术等关键领域，已经成为全球创新的重要集聚地。其中，欧洲专利局在2020年9月发布的一份报告中指出，在锂离子电池领域，中国成为四大创新强国之一。在2020年12月的报告中，欧洲专利局表示，中国已成为第四次工业革命技术专利的全球领先者之一。

嫦娥五号返回器携带月球样品成功着陆；“九章”计算机助力中国首次实现“量子计算优越性”；“奋斗者”号全海深载人潜水器成功完成万米海试并胜利返航；北斗系统完成全球组网部署……2020年，中国取得众多重大科技成果。不少外国媒体和国际机构对中国取得的科技进步给予积极评价，认为中国科技创新为高质量发展增添了新动能。

《金融时报》报道说，中国在量子计算领域的突破推动全球量子计算研究达到新高度，对整个科学界“都是很令人鼓舞的消息”。

2020年12月23日，中国研制的时速350公里高速货运动车组在中车唐山机车车辆有限公司正式下线。日本《朝日新闻》报道说，与航空、公路运输相比，该货运动车组受环境因素影响较小，具有运输时效性高、运输成本低、能源消耗低等优势，体现了中国轨道交通装备的自主创新水平显著提升。

巴西《圣保罗州报》报道认为，中国在技术创新方面取得了长足进步，“中国创新引领作用不断增强”。

“中国向世界展示了其促进发展的两大特点，一是高科技驱动经济增长，二是以高质量增长为导向的经济使人民生活得到改善。”印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼说。

一流知识产权体系

《日本经济新闻》分析认为，中国专利申请数量不断提高，主要得益于中国提出了培育高新技术产业的战略，加速确立自身知识产权强国的地位。

巴西《圣保罗州报》报道指出，中国是全球在研发方面投入最多的国家之一。根据世界知识产权组织的数据，中国受理的发明专利申请量连续多年位居世界第一。专利的制度保障是衡量创新能力的关键要素之一。中国政府正在不断健全知识产权综合管理体制，增强系统保护能力。中国大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略将有利于支持科技创新，推动市场投资新技术。

世界知识产权组织前总干事弗朗西斯·高锐曾表示，多年来中国一直将创新纳入经济发展战略和方向，并在过去40年里建立了“一流的知识产权基础体系”。过去几年，中国的创新指数排名迅速攀升，表现很突出，这其中的原因在于中国非常重视创新驱动经济发展和转型，发展了更多知识密集型的高级产业，取得了卓著成效。

据西班牙《经济学家报》网站报道，近年来，中国在科技研发方面的投资不断增加。中国2020年研发投入较2019年增长10.3%，达3780亿美元，创下新高。考虑到中国的经济体量，这的确代表着世界上最大的研发投资。

CNN报道称，从上世纪80年代起，中国政府就致力于创建中国的“硅谷”，将部分地区指定为“高新技术开发区”，重点发展消费类电子产品、生物技术等领域。科技产业也是“中国制造2025”计划的核心，助推中国经济从制造业向高科技产业转型。由此，中国政府在无线通信、芯片、机器人等领域加大投入。如今，中国科技产业已取得相当成效。

新冠肺炎疫情加快了中国科技创新的步伐。机器人、云计算、物联网等高新技术在战疫中大显身手，为疫情防控提供了“硬核”支持。

CNN刊发题为《无人机、消毒机器人、超级计算机——新冠肺炎疫情是对中国技术企业的一次测试》的文章，列举了中国疫情中使用的一些新技术。过去几十年，中国一直致力于发展高科技产业。现在，面临公共卫生危机，中国的科技公司走上一线对抗新冠病毒。中国的科技公司参与抗疫的形式多种多样，包括用无人车给医护人员送餐和给无人机加装热成像仪、为研制疫苗贡献出部分计算机算力。

《金融时报》称，新冠肺炎疫情给中国科技企业带来了巨大的市场机遇，这些帮助抗击疫情的技术和产品或将在疫情结束后沿用。

创新路径更加清晰

欧洲数字经济智库IDATE DigiWorld的副总干事让-多米尼克·塞瓦尔认为，中国已经越过了“世界工厂”这一阶段，进入了“专利工厂”阶段。中国希望能在最先进的领域发挥领导作用，比如量子计算机、未来网络、人工智能。在区块链、生物技术、航空等领域，中国到了更追求“质量”而非“数量”的阶段。

英国《金融时报》网站报道称，中国正在通过新技术方面的赶超实现“跨越式发展”。报道援引世界知识产权组织最新报告的话说：“中国已经是人工智能领域势均力敌的国家，在某些应用方面技术更先进。未来10年，中国可能会成为世界人工智能超级大国。”

德新社报道称，中国的下一个五年规划致力于实现“科技自立自强”，扩大国内市场，同时继续向外国投资者开放。

“两会期间，技术创新问题将被提高到更高的优先地位。”据彭博社报道，瑞银集团表示，中国“十四五”规划专注于技术和创新，这将加速中国的产业升级。瑞银集团的经济学家指出：“我们认为，未来五年中国可能会加大研发投入——到2025年可能达到国民生产总值的3%。”此外，中国会将更多资源分配到基础和前沿研究，以及“卡脖子”技术等领域。在数字技术领域，中国将加大在新基建领域的投资，包括5G网络、人工智能和大数据等。

西班牙《先锋报》网站在报道中高度评价“十四五”规划，“创新、科技自立自强、扩大内需，以及发展绿色能源模式……这些是中国新的五年规划的支柱。中国希望凭借这一规划，以更强有力的姿态走出困扰全世界的公共卫生危机，并在未来几年内让国家成为在经济、科技和文化等方面更加成熟的强国”。

(责编：赵超、初梓瑞)