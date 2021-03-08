东方网记者薛宁薇3月7日报道：洋山港到芦潮港的数十公里道路上，自动驾驶的智能重卡穿梭其间，定位误差以厘米计算；云南边远某县的小学教室里，孩子们通过数据传送，与千里之外上海名校的英语课保持同步；两台异地神经外科手术先后展开，超高清手术图像几乎无时延地呈现在屏幕上……

在上海，如果你对上述事例有所耳闻，那么可以说，你已经多少触及到了新基建最前沿的应用场景。

新型基础设施建设（以下称“新基建”）作为加速我国经济发展的重要抓手，于去年3月“横空出世”，5月首次写入政府工作报告即受追捧。时隔1年，新基建再度出现在今年的政府工作报告中，并融入助力打造数字中国的方方面面，与5G、工业互联网等分支概念共同成为备受关注的“热词”。

新基建的“鸣枪令”发出以来，全国各地纷纷开启大规模的建设投资。有数据统计，目前已有13个省市区发布重点项目投资计划。而一向行走在改革前沿、以数字化转型为目标任务的上海，在这场“数字竞赛”中已然摆出领跑者的架势。

去年5月，距国家发改委首度“圈定”新基建范围之后短短20天不到，沪版“新基建35条”应运而生，勾勒出上海发展新基建的雏形。本月初公布的2021年本市“新基建”重点工作，又进一步以量化指标的形式得以落地明确：新建1万个5G宏基站，建设出租车充电示范站15个、加氢站5座，完成智能电表更换20000个……一波波紧锣密鼓的新基建投资建设，折射出上海在新的时代背景下，加快打造具有世界影响力国际数字之都的决心和作为。

先期的投资建设固然是发展新基建大局的必要，另一方面，如何把花出去的钱转化为实质的经济效益，则又是一个亟需沉下心来加以细致谋划的问题。

“短期内，新基建有助于扩需求、稳增长、稳投资、稳就业。长期来看，则有利于推动产业结构转型升级和经济高质量发展。”深耕这一领域的全国人大代表，中国移动上海公司党委书记、董事长、总经理陈力对新基建事业的未来充满期待。

但陈力也在采访中坦言，要推动新技术成果的转化和落地，不仅要在“建”上下功夫，更重要的是要“用”好新基建。

上海发展新基建，如何才能“建”以致“用”？作为“新基建”领域的龙头，最为公众所熟知的5G首当其冲。有测算称，5G带动的经济总量将达到10万亿元以上。截至2020年底，上海全市5G平均下载速率将超过200Mb；根据发展规划，到2025年，全市5G网络平均下载速率达到500Mbps，固定宽带平均下载速率达到120Mbps。

显然，5G的发展将开启万物互联、深度融合、引领变革的发展新阶段。“就5G而言，它更深层次的增长空间存在于各行各业之中，未来，它将为各行各业铺平发展道路，而各行各业的转型升级也将‘反哺’5G发展，二者不断融合，共同为国民经济发展提供支撑。”陈力表示。

事实上，包括5G、大数据中心、人工智能等新基建的细分要素共涉及到几十个行业，其应用又延伸到每个行业的上中下游产业链。如何才能充分利用行业互联的优势，更大程度地释放新基建的动能呢？

在全国人大代表，民盟中央常委，民盟上海市委专职副主委，复旦大学教授丁光宏看来，新基建与上海数字化转型两者的关系密切。“数字技术将重新定义城市运行规则、经济业态和思维模式，城市数字化转型宜从基础性和系统性构建出发，夯实数字新基座，高起点发展数字经济。”在丁光宏提交的一份关于推进城市数字化转型的建议中，推进与数字应用需求相匹配的新型基础设施建设被单列成章加以阐释。

以加快5G网络在城市的全覆盖为例，丁光宏建议，上海可在重点产业园区、重点旅游区、主要商圈、港口等重点场景的精准覆盖和规模商用，推进5G与人工智能、区块链、物联网和云计算等多种技术的融合创新。

而眼下上海正着力打造的城市精细化治理“两张网”，其顺利运行也离不开新基建组成要素之一——大数据中心的支持。对此，丁光宏建议，上海可依托城市大数据中心，构建起强大的城市公共数据共享交换平台，即通过“两张网”的建设为统领打造全球数字要素中心。

新基建的发展需要社会各方参与。记者了解到，上海在积极制定布局规划方案外，也在实践层面为产业、资本各方的参与预留出成长空间。随着我国以5G网络、数据中心等为代表的新型基础设施建设不断加快，可以预见的是，在社会各方的共同努力下，新基建将在稳增长、调结构、惠民生等方面发挥重要作用。

(责编：杨光宇、牛镛)