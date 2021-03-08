两会就业议题：63.9%受访者关注薪酬制度
大学生就业在全国两会备受关注。中国青年报社社会调查中心进行的“2021全国两会青年期待”调查中，就业以58.0%的获选率，成为受访青年最期待的两会议题。
具体说来，在就业方面，青年最希望代表委员讨论什么问题？“2021全国两会青年期待”调查显示，63.9%的受访者期待的是完善薪酬收入制度，54.0%的受访者关注保障劳动者权益。
48.8%受访者称存在劳动者权益保障不到位现象
王婉儿（化名）研究生毕业后，在某房产企业从事人力资源工作已有两年时间。她感觉加班是困扰年轻人的一大问题，“很多企业加班已常态化，有的虽然有加班费，但需要员工申请，有的可以调休，但涉及当月申请和审批等问题，操作起来很麻烦”。
调查中，48.8%的受访者指出存在劳动者权益保障不到位的问题。
2020届硕士毕业生小星（化名）目前仍在求职中，她感觉性别在求职过程中是一道坎儿，一些面试官甚至会针对性别给出模棱两可的说法，“比如公司的岗位不适合女性，地理位置比较偏僻等，以此来拒绝女性应聘者”。
调查中，就业招聘信息不透明（42.4%）、就业渠道有限（41.8%）和性别学历等就业歧视（41.0%），是让受访者比较犯难的问题。
数据显示，在就业领域让受访者犯难的问题还有：存在招聘陷阱（38.9%）,缺乏贴近青年需求的人才引进政策（30.1%）和缺少就业公共服务（27.7%）等。
有30.7%的受访者表示，应届毕业生叠加海归潮，担心“僧多粥少”。
63.9%受访者希望完善薪酬收入制度
青年在就业领域希望获得哪些支持？获选率最高的是完善薪酬收入制度（63.9%），然后是保障劳动者权益（54.0%）和提供更多就业岗位（53.0%）。
小星感觉目前求职平台很多，就业信息也很庞杂，“每天都要花大量时间，一个个平台浏览招聘信息。这其中可能存在一些不规范的公司，对于在校学生而言甄别起来比较困难，容易上当受骗”。她期待可以有更加权威的招聘平台，降低求职成本，同时对企业进行约束和规范，降低求职风险。
受访者期待的就业支持还有：加强互联网求职平台监管（32.9%）、工作岗位向基层下沉（32.4%）、提供职业技能培养（30.2%）和优化线上求职流程（28.8%）等。
调查中，31.4%的受访者建议“三险一金”等便利对接灵活就业者，28.9%的受访者期待实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划。
本次调查由中青报社调中心通过中青报全媒体平台、问卷网（wenjuan.com）进行，合计回收样本1723个。受访者平均年龄29岁。（记者 孙山 见习记者 王志伟）
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