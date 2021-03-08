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黄建盛委员：加大重农抓粮力度确保国家粮食安全

2021年03月08日08:52 | 来源：新华网
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原标题：（两会受权发布）黄建盛委员：加大重农抓粮力度确保国家粮食安全

　　3月7日，全国政协十三届四次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。这是黄建盛委员作大会发言。新华社记者 李贺 摄

　　新华社北京3月7日电 黄建盛委员7日在全国政协十三届四次会议第二次全体会议上作大会发言时说，我国粮食生产实现17连丰，但粮食供求紧平衡的格局还没有改变。只有坚持发展现代农业，深入贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实保护耕地、振兴种业、调动种粮积极性、加大科技支撑力度，才能有效抵御风险挑战，确保国家粮食安全。

　　黄建盛建议：

　　——严守红线，保住农业命根子。进一步完善立法、严格执法，坚决守住18亿亩红线。把黑土地保护上升为国家战略，由试点变为全面覆盖。加强耕地质量科学创新，为耕地合理利用和地力提升提供有效的科技支撑。通过秸秆还田、轮作休耕等措施保护黑土，永续利用。

　　——聚力攻关，打好种业翻身仗。从国家层面设立重大专项，集中资源、整合力量，强化育种基础性研究，尽快突破“卡脖子”关键核心技术。支持产粮大省建设国家级种子基地，培育“当家品种”，早日实现种源自主可控。

　　——强化支持，调动种粮积极性。要进一步构筑种粮补贴、信贷保障、保险支持“三位一体”政策体系。降低农民保费负担，扩大完全成本保险和收入保险覆盖范围。完善粮食主产区利益补偿机制，加大转移支付力度。

　　——科学管理，减少储粮损耗。搞好仓储、减少浪费，是保障粮食安全的重要环节。要进一步完善现代粮食储备基础设施体系，持续推动仓储智能化建设。在重点粮食调出省推广低温冷藏技术，主销区也可按照粮食调入量，对口帮助主产区建设先进仓储设施，实现粮食产区销区双受益、储粮数量质量双提升。

(责编：李源、初梓瑞)

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