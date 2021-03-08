人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

有能力端稳自己的饭碗（奋斗“十四五” 奋进新征程）

2021年03月08日08:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：政府工作报告、国家统计局等

　　习近平总书记指出，“解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事。”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。”

　　代表委员表示，党中央高度重视粮食安全，粮食生产基本面持续向好。只要我们扛稳粮食安全这个重任，一定能把饭碗牢牢端在自己手上，为经济社会健康发展提供有力支撑。

　　　　

　　始终紧绷粮食安全这根弦，牢牢把住粮食安全主动权

　　今年的政府工作报告提出，粮食产量保持在1.3万亿斤以上。“这体现出粮食安全的重要地位。对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，保障粮食安全是个永恒的课题，任何时候都不能放松。”河北柏乡国家粮食储备库主任尚金锁代表说。

　　当前全国春耕生产由南向北陆续展开。代表委员表示，粮食安全是国家安全的重要基础，要始终紧绷粮食安全这根弦，牢牢把住粮食安全主动权。

　　“‘手中有粮，心中不慌’，咱农民都认这个理儿。”黑龙江省海伦市向秋蔬菜种植农民专业合作社理事长高向秋代表说，“稳产高产离不开种粮农民的辛勤耕耘，眼下，乡亲们正积极备耕，准备再迎一个丰收年。”

　　“保障粮食安全，要千方百计稳面积、稳产量。”吉林省梨树县委书记曾范涛代表说，梨树县耕地面积393.8万亩，粮食产量常年保持在40亿斤水平，作为产粮大县，要以自身的稳产高产切实维护国家粮食安全。

　　保障粮食安全，离不开农业科技支撑。看全国，2020年农作物耕种收机械化率达到71%，农业科技进步贡献率迈上60%的新台阶。

　　“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。

　　“依靠科技提高粮食单产水平，我们在实践中尝到了科技甜头，现代化的育种、栽种技术，不仅明显提高了粮食等农产品的产量，也有效提升了质量。”高向秋代表说。

　　“种粮、储粮都要有科技含量。”尚金锁代表建议，要持之以恒加强农业科技社会化服务体系建设，提高农机装备自主研制能力。抓紧进行小麦保鲜技术研究，为国家粮食安全贡献更大力量。

　　保障粮食安全，要调动地方重农抓粮积极性。河南中医药大学副校长司富春代表说，要切实扛起粮食安全政治责任，实行粮食安全党政同责。长期以来，粮食主产区为保障国家粮食安全做出了重要贡献。要健全产粮大县支持政策体系，调动和保护好农民种粮积极性，让农民种粮有奔头。

　　打好种业翻身仗，夯实粮食产能基础

　　农业现代化，种子是基础；保障粮食安全，种子是关键。政府工作报告提出，要加强种质资源保护利用和优良品种选育推广，开展农业关键核心技术攻关。

　　打好种业翻身仗，要坚持科技创新。中信集团总经理奚国华委员建议，加快建成一批品类齐全、储备丰富的种质资源库，加强关键核心技术研发，为确保粮食安全和重要农产品有效供给夯实基础。

　　目前我国农作物自主选育品种面积占比超过95%，农作物良种覆盖率稳定在96%以上，水稻、小麦两大口粮作物品种做到了完全自给。“在看到成绩的同时，我们还要加大对现代种业的基础科研投入，构建共享多元的种业创新体系。”致公党湖南省委会副主委、长沙市人大常委会副主任王国海委员表示。

　　“要让种业企业成为创新主体。”国家玉米工程技术研究中心（山东）主任李登海代表认为，谁的种子好，农民最知道。鼓励企业开展自主创新，用市场去检验种子产品的含金量和实用性。龙头企业要不断壮大产业链，提高市场竞争力，为广大农村提供更多优质种子。

　　“做大做强种业，要提高产业化水平。”北京市农林科学院院长李成贵委员建议，一方面，要进一步推进产学研合作，让科学家和企业家形成合力，另一方面，切实加大种业知识产权保护，加大执法力度，规范市场管理。

　　守好耕地红线，提升耕地质量

　　粮食生产根本在耕地。政府工作报告提出，提高高标准农田建设标准和质量，完善灌溉设施，强化耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。代表委员表示，耕地是粮食生产的命根子，必须牢牢守住耕地保护红线。

　　保护耕地须臾不可放松。湖北潜江市市长龚定荣代表表示，“我们要坚决守住18亿亩耕地红线。严格落实耕地占补平衡制度，切实保护耕地，确保国家粮食安全。”

　　黑土地被称为“耕地中的大熊猫”。“保护好黑土地，既能为子孙后代留下沃野良田和生存发展空间，也有利于进一步夯实我国的粮食安全基础。”曾范涛代表说，目前全县“梨树模式”种植面积已达200万亩，占玉米耕作面积的70%以上。

　　在守住耕地红线的同时，要持续提升耕地质量，实施高标准农田建设。评估数据显示，高标准农田项目区耕地质量能够提升1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，实现“一季千斤，两季吨粮”。

　　“藏粮于地，要投入真金白银建良田。”尚金锁代表说，高标准农田建设有利于实现土地规模化、生产机械化、管理专业化、经营市场化，有利于增强粮食生产抗灾减灾能力。

　　2021年，我国要建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。代表委员表示，要提高建设标准和质量，健全管护机制，多渠道筹集建设资金。

　　要解决好“谁来种地”问题。当前，我国有承包耕地农户数2.07亿，小农户仍是农业生产的主体。龚定荣代表建议，以新型农业经营主体为依托，提高规模化经营水平。同时，以农业服务组织为依托，解决好小农户粮食生产中的耕、种、防、收难题，促进农业生产提质增效。

　　（本报记者朱隽、王珂、肖家鑫、李家鼎、马晨、屈信明、韩鑫、欧阳洁、倪弋、范昊天）

　　《 人民日报 》（ 2021年03月08日 10 版）

(责编：李源、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新不停步 砥砺奋进新征程
　　“天问一号”探测器成功实现环绕火星、“嫦娥五号”采集月球物质返回地球、建成全球最大的5G网络、无人驾驶出租车开始在城市间免费进行试乘体验……2020年，我国科技创新克服疫情影响等冲击，以满满活力书写了值得骄傲的一年。 今年是“十四五”开局之年：“十四五”规划《建议》提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；今年的政府工作报告中，“创新”更是被提及了43次，成为高频词。…
717件建议提案件件关系民生 住建部回应代表委员关切
　　编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部