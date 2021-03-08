数据来源：政府工作报告、国家统计局等

习近平总书记指出，“解决好十几亿人口的吃饭问题，始终是我们党治国理政的头等大事。”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。”

代表委员表示，党中央高度重视粮食安全，粮食生产基本面持续向好。只要我们扛稳粮食安全这个重任，一定能把饭碗牢牢端在自己手上，为经济社会健康发展提供有力支撑。

始终紧绷粮食安全这根弦，牢牢把住粮食安全主动权

今年的政府工作报告提出，粮食产量保持在1.3万亿斤以上。“这体现出粮食安全的重要地位。对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，保障粮食安全是个永恒的课题，任何时候都不能放松。”河北柏乡国家粮食储备库主任尚金锁代表说。

当前全国春耕生产由南向北陆续展开。代表委员表示，粮食安全是国家安全的重要基础，要始终紧绷粮食安全这根弦，牢牢把住粮食安全主动权。

“‘手中有粮，心中不慌’，咱农民都认这个理儿。”黑龙江省海伦市向秋蔬菜种植农民专业合作社理事长高向秋代表说，“稳产高产离不开种粮农民的辛勤耕耘，眼下，乡亲们正积极备耕，准备再迎一个丰收年。”

“保障粮食安全，要千方百计稳面积、稳产量。”吉林省梨树县委书记曾范涛代表说，梨树县耕地面积393.8万亩，粮食产量常年保持在40亿斤水平，作为产粮大县，要以自身的稳产高产切实维护国家粮食安全。

保障粮食安全，离不开农业科技支撑。看全国，2020年农作物耕种收机械化率达到71%，农业科技进步贡献率迈上60%的新台阶。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。

“依靠科技提高粮食单产水平，我们在实践中尝到了科技甜头，现代化的育种、栽种技术，不仅明显提高了粮食等农产品的产量，也有效提升了质量。”高向秋代表说。

“种粮、储粮都要有科技含量。”尚金锁代表建议，要持之以恒加强农业科技社会化服务体系建设，提高农机装备自主研制能力。抓紧进行小麦保鲜技术研究，为国家粮食安全贡献更大力量。

保障粮食安全，要调动地方重农抓粮积极性。河南中医药大学副校长司富春代表说，要切实扛起粮食安全政治责任，实行粮食安全党政同责。长期以来，粮食主产区为保障国家粮食安全做出了重要贡献。要健全产粮大县支持政策体系，调动和保护好农民种粮积极性，让农民种粮有奔头。

打好种业翻身仗，夯实粮食产能基础

农业现代化，种子是基础；保障粮食安全，种子是关键。政府工作报告提出，要加强种质资源保护利用和优良品种选育推广，开展农业关键核心技术攻关。

打好种业翻身仗，要坚持科技创新。中信集团总经理奚国华委员建议，加快建成一批品类齐全、储备丰富的种质资源库，加强关键核心技术研发，为确保粮食安全和重要农产品有效供给夯实基础。

目前我国农作物自主选育品种面积占比超过95%，农作物良种覆盖率稳定在96%以上，水稻、小麦两大口粮作物品种做到了完全自给。“在看到成绩的同时，我们还要加大对现代种业的基础科研投入，构建共享多元的种业创新体系。”致公党湖南省委会副主委、长沙市人大常委会副主任王国海委员表示。

“要让种业企业成为创新主体。”国家玉米工程技术研究中心（山东）主任李登海代表认为，谁的种子好，农民最知道。鼓励企业开展自主创新，用市场去检验种子产品的含金量和实用性。龙头企业要不断壮大产业链，提高市场竞争力，为广大农村提供更多优质种子。

“做大做强种业，要提高产业化水平。”北京市农林科学院院长李成贵委员建议，一方面，要进一步推进产学研合作，让科学家和企业家形成合力，另一方面，切实加大种业知识产权保护，加大执法力度，规范市场管理。

守好耕地红线，提升耕地质量

粮食生产根本在耕地。政府工作报告提出，提高高标准农田建设标准和质量，完善灌溉设施，强化耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。代表委员表示，耕地是粮食生产的命根子，必须牢牢守住耕地保护红线。

保护耕地须臾不可放松。湖北潜江市市长龚定荣代表表示，“我们要坚决守住18亿亩耕地红线。严格落实耕地占补平衡制度，切实保护耕地，确保国家粮食安全。”

黑土地被称为“耕地中的大熊猫”。“保护好黑土地，既能为子孙后代留下沃野良田和生存发展空间，也有利于进一步夯实我国的粮食安全基础。”曾范涛代表说，目前全县“梨树模式”种植面积已达200万亩，占玉米耕作面积的70%以上。

在守住耕地红线的同时，要持续提升耕地质量，实施高标准农田建设。评估数据显示，高标准农田项目区耕地质量能够提升1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，实现“一季千斤，两季吨粮”。

“藏粮于地，要投入真金白银建良田。”尚金锁代表说，高标准农田建设有利于实现土地规模化、生产机械化、管理专业化、经营市场化，有利于增强粮食生产抗灾减灾能力。

2021年，我国要建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。代表委员表示，要提高建设标准和质量，健全管护机制，多渠道筹集建设资金。

要解决好“谁来种地”问题。当前，我国有承包耕地农户数2.07亿，小农户仍是农业生产的主体。龚定荣代表建议，以新型农业经营主体为依托，提高规模化经营水平。同时，以农业服务组织为依托，解决好小农户粮食生产中的耕、种、防、收难题，促进农业生产提质增效。

（本报记者朱隽、王珂、肖家鑫、李家鼎、马晨、屈信明、韩鑫、欧阳洁、倪弋、范昊天）

《 人民日报 》（ 2021年03月08日 10 版）

(责编：李源、初梓瑞)