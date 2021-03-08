碧桂园集团董事局主席杨国强委员
让农民更多分享产业增值收益
2021年03月08日08:53 | 来源：人民网－人民日报
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今年的政府工作报告提出，全面实施乡村振兴战略，促进农业稳定发展和农民增收。碧桂园集团董事局主席杨国强委员说，要加快发展乡村产业，使农民多增收、有奔头。
“发展乡村产业，要完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。”杨国强委员建议，推广“公司+农户”模式，为农民提供培训、销售等全方位服务，因地制宜发展特色产业。
（本报记者高云才整理）
《 人民日报 》（ 2021年03月08日 10 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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