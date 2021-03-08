湖北省省长王晓东代表
用心答好长江大保护历史考卷（聚共识 鼓干劲）
2021年03月08日08:54 | 来源：人民网－人民日报
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保护长江事关中华民族伟大复兴和永续发展。我们要坚定践行习近平生态文明思想，以长江保护法全面实施为契机，着力打造长江中游生态保护屏障，争当长江经济带高质量发展主力军。
扮靓绿色颜值。统筹水污染防治、水生态修复、水资源保护、水安全保障，持续抓好沿江化工企业“关改搬转治绿”、入河排污口整治，落实十年禁渔，用心绘就绿满长江、水润荆楚的锦绣画卷。
加速绿色转型。穿新鞋、走绿道，构建战略性新兴产业引领、先进制造业主导、现代服务业驱动的现代产业体系，建设东湖科学城、光谷科技创新大走廊、湖北实验室等创新体系，努力在提升绿水青山颜值中做大金山银山价值。
强化绿色保障。落实最严格保护制度，完善大保护配套法规和政策规划；深化与沿江省市流域生态共治、城市群共建、联合执法监督，共同唱响新时代长江之歌。
（本报记者范昊天整理）
《 人民日报 》（ 2021年03月08日 14 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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