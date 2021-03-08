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马永生委员：加快构建清洁低碳安全高效的能源体系

2021年03月08日08:59 | 来源：新华网
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原标题：（两会受权发布）马永生委员：加快构建清洁低碳安全高效的能源体系

　　3月7日，全国政协十三届四次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议。这是马永生委员作大会发言。新华社记者 丁海涛 摄

　　新华社北京3月7日电 马永生委员7日在全国政协十三届四次会议第二次全体会议上作大会发言时说，推进生态文明建设、实现碳达峰碳中和目标，对能源领域提出了新要求，必须全面贯彻新发展理念和能源安全新战略，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。马永生建议：

　　——突出节约优先，着力提高能源利用效率。把节能优先方针贯穿经济社会发展全过程各领域，坚持能源消费总量和强度双控制度，加快油气“全国一张网”建设，升级高效节能设备，以市场化手段倒逼提升能效。大力培育节能文化，倡导绿色生产生活方式。

　　——加快结构优化，立足国内保障能源供给。以清洁低碳为导向，加快发展非化石能源，构建多元化能源供应体系。加强新能源发展顶层设计，大力发展氢能，发挥我国地热资源优势，深化煤炭清洁高效利用，完善油气勘探开发机制，提升储备能力。

　　——坚持自立自强，加快提升科技创新水平。构建形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。重点围绕氢能等新能源生产消费、油气勘探开发等领域，加大政策支持力度，集中攻克一批关键核心技术和装备。

　　——深化国际合作，着眼全球拓宽能源渠道。在立足国内前提下，着眼国内国际双循环相互促进，增强开放条件下的保障能力。以“一带一路”为重点，深化重大项目合作。深度参与全球能源治理，提高全球配置资源能力。

(责编：李源、初梓瑞)

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