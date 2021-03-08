人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“开门红”起步 多重利好为全年稳外贸护航

王文博
2021年03月08日09:12 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：“开门红”起步 多重利好为全年稳外贸护航

2021年头两个月，我国进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期（下同）增长32.2%，其中2月份当月总值2.42万亿元，增长达57%。3月7日海关总署发布的今年第一份外贸成绩单实现“开门红”，不但呈现出“淡季不淡”的强势复苏态势，还以一系列新亮点开启了我国外贸发展的新局面。这些新亮点成为今年稳外贸的底气和发力点。

《经济参考报》记者获悉，近期以来，包括商务部、海关总署等相关部门密集部署，进一步明确了促进外贸稳中提质的路线图，其中解决国际物流等堵点、积极培育新业态新模式、加强多双边经贸合作等成为重点。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文分析最新外贸数据时表示，基数较低是今年增幅较大的原因之一。“但即使与正常年份相比，比如2018、2019年同期，我国进出口增速也有20%左右。”他强调。

商务部研究院副研究员庞超然在接受《经济参考报》记者采访时表示，欧美需求快速回升、国内就地过年政策保障了生产供应、前期政策红利不断释放等因素也做出了较大贡献。

庞超然分析，从外需看，全球经济复苏趋势有所增强，前期刺激政策效果逐步显现，企业对补库存需求上升，对我国外贸起到较好的拉动作用。另外，“就地过年”政策缩短了企业假期生产空挡，对企业提前履行订单有一定促进作用。

从合作伙伴来看，我国对主要贸易伙伴和共建“一带一路”国家贸易均实现增长，对东盟、欧盟、美国、日本进出口额分别达到7862亿元、7790.4亿元、7163.7亿元和3492.3亿元，分别增长32.9%、39.8%、69.6%和27.4%，我国与上述经济体经贸往来更加紧密。同期，我国与共建“一带一路”国家进出口合计1.62万亿元，增长23.9%。

庞超然认为，欧盟是2月份外贸数据的一个亮点。“这与中欧近年来经贸合作不断深化密切相关。去年12月，双方完成中欧投资协定谈判，大幅放宽市场准入限制、不断优化边境内规则，进一步拓展了双边经贸活动的发展空间。”

李魁文表示，为保持外贸增势，海关将强化监管优化服务，从继续加强口岸疫情防控、持续优化口岸营商环境、支持打造高水平对外开放平台、深入推进改革创新等方面促进外贸稳中提质；推动海关特殊监管区域与自贸试验区融合发展，进一步发挥综保区稳外贸稳外资这一重要的经济增长平台作用，支持符合条件的地区新设综合保税区等一系列具体举措。

此前，商务部部长王文涛在国新办发布会上也表示，今年的外贸形势严峻复杂。为了应对挑战抓住机遇，商务部将重点实施优进优出计划、贸易产业融合计划和贸易畅通计划。他说，目前正在定期听取外贸企业反映的问题和呼声，解决国际物流不畅、物流成本偏高问题；进一步扩大对新业态新模式的支持；还将与更多贸易伙伴商建贸易畅通的工作机制，为外贸企业营造良好国际环境。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局推动建议提案转化为政策措施 让群众得到更大实惠
　　编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。…
科技创新不停步 砥砺奋进新征程
　　“天问一号”探测器成功实现环绕火星、“嫦娥五号”采集月球物质返回地球、建成全球最大的5G网络、无人驾驶出租车开始在城市间免费进行试乘体验……2020年，我国科技创新克服疫情影响等冲击，以满满活力书写了值得骄傲的一年。 今年是“十四五”开局之年：“十四五”规划《建议》提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；今年的政府工作报告中，“创新”更是被提及了43次，成为高频词。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部