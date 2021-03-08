王文博

原标题：“开门红”起步 多重利好为全年稳外贸护航

2021年头两个月，我国进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期（下同）增长32.2%，其中2月份当月总值2.42万亿元，增长达57%。3月7日海关总署发布的今年第一份外贸成绩单实现“开门红”，不但呈现出“淡季不淡”的强势复苏态势，还以一系列新亮点开启了我国外贸发展的新局面。这些新亮点成为今年稳外贸的底气和发力点。

《经济参考报》记者获悉，近期以来，包括商务部、海关总署等相关部门密集部署，进一步明确了促进外贸稳中提质的路线图，其中解决国际物流等堵点、积极培育新业态新模式、加强多双边经贸合作等成为重点。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文分析最新外贸数据时表示，基数较低是今年增幅较大的原因之一。“但即使与正常年份相比，比如2018、2019年同期，我国进出口增速也有20%左右。”他强调。

商务部研究院副研究员庞超然在接受《经济参考报》记者采访时表示，欧美需求快速回升、国内就地过年政策保障了生产供应、前期政策红利不断释放等因素也做出了较大贡献。

庞超然分析，从外需看，全球经济复苏趋势有所增强，前期刺激政策效果逐步显现，企业对补库存需求上升，对我国外贸起到较好的拉动作用。另外，“就地过年”政策缩短了企业假期生产空挡，对企业提前履行订单有一定促进作用。

从合作伙伴来看，我国对主要贸易伙伴和共建“一带一路”国家贸易均实现增长，对东盟、欧盟、美国、日本进出口额分别达到7862亿元、7790.4亿元、7163.7亿元和3492.3亿元，分别增长32.9%、39.8%、69.6%和27.4%，我国与上述经济体经贸往来更加紧密。同期，我国与共建“一带一路”国家进出口合计1.62万亿元，增长23.9%。

庞超然认为，欧盟是2月份外贸数据的一个亮点。“这与中欧近年来经贸合作不断深化密切相关。去年12月，双方完成中欧投资协定谈判，大幅放宽市场准入限制、不断优化边境内规则，进一步拓展了双边经贸活动的发展空间。”

李魁文表示，为保持外贸增势，海关将强化监管优化服务，从继续加强口岸疫情防控、持续优化口岸营商环境、支持打造高水平对外开放平台、深入推进改革创新等方面促进外贸稳中提质；推动海关特殊监管区域与自贸试验区融合发展，进一步发挥综保区稳外贸稳外资这一重要的经济增长平台作用，支持符合条件的地区新设综合保税区等一系列具体举措。

此前，商务部部长王文涛在国新办发布会上也表示，今年的外贸形势严峻复杂。为了应对挑战抓住机遇，商务部将重点实施优进优出计划、贸易产业融合计划和贸易畅通计划。他说，目前正在定期听取外贸企业反映的问题和呼声，解决国际物流不畅、物流成本偏高问题；进一步扩大对新业态新模式的支持；还将与更多贸易伙伴商建贸易畅通的工作机制，为外贸企业营造良好国际环境。

(责编：罗知之、吕骞)