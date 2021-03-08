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质押股票冻结再获规范 超额冻结痛点缓解

A股高风险质押个股数量明显减少 专家提醒相关风险仍需防范

吴黎华 罗逸姝
2021年03月08日09:13 | 来源：经济参考报
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原标题：质押股票冻结再获规范 超额冻结痛点缓解

近日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会联合印发《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》（以下简称《意见》），自2021年7月1日起实施。业内人士指出，质押股票新型冻结方式的构建，强化了善意文明执行理念，超额冻结痛点将得到缓解，有助于证券市场健康有序发展。

记者了解到，目前A股高风险质押个股的数量已经大大减少，风险显著释缓。专家指出，作为上市公司重要融资方式之一，股权质押问题仍需严格管控，以防范金融市场风险。

质押股票新型冻结方式构建

从内容来看，《意见》明确了质押股票新型冻结方式的方案，允许质权人自行变价股票实现质押债权。质押股票在系统中被标记后，质权人持有证明其质押债权存在、实现质押债权条件成就等材料，向人民法院申请以证券交易所集中竞价、大宗交易方式在质押债权范围内变价股票的，应当准许，但是法律、司法解释等另有规定的除外。质权人申请通过协议转让方式变价股票的，人民法院经审查认为不损害案件当事人利益、国家利益、社会公共利益且在能够控制相应价款的前提下，可以准许。

“《意见》对于保护股票质押权人的合法权益、申请执行人的权益以及被质押被冻结股票股东和债务人的权益，稳定资本市场，协调公检法冻结质押股票的执法措施、避免执法‘打架’，都有重要的现实意义。”中国人民大学法学院教授刘俊海对《经济参考报》记者表示。

他指出，过去执行法院往往多冻结债务人持有的质押股票，且随着上市公司股价变动不均，质权人也容易错失商业良机，造成了资源浪费。《意见》的出台，则避免了法院超执行标的额冻结质押股票的现象，确保人民法院、公安机关、检察机关冻结质押股票的司法措施纳入法制轨道，而允许质权人在遵守证券市场交易规则的基础下处置变价股票，也让质权人能够按照协议自行依法变价，实现了质权人和债务人之间的包容普惠。

值得注意的是，对于质权人可以自行变价股票的规定，上述四单位相关部门负责人指出，主要目的是在不损害案件债权人合法权益的基础上，使已冻结质押股票的变价方式尽可能回归到市场化运行规则上来，最大限度降低执行措施对质押股票市场产生的影响。

此前，最高人民法院在2019年12月底印发的《关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》第7条中提出了构建质押股票新型冻结方式的思路，主要内容包括，冻结质押股票时，人民法院应当提前冻结债务人在证券公司的资金账户，并明确具体的冻结数额，不得对资金账户进行整体冻结。股票冻结后，不影响质权人变价股票实现其债权等内容。此次《意见》出台，是对高法上述意见的进一步明确和细化。

刘俊海表示，此次构建的新型冻结方式，坚持问题导向，强化了善意文明执行理念，依法公正保障当事人、利害关系人合法权益，有助于证券市场健康有序发展。

股票质押风险显著释缓

近年来，上市公司股票质押问题一直是困扰A股市场平稳运行的重要因素，上市公司股票质押风险化解工作，也是各地金融监管部门的重要工作之一。证监会2021年系统工作会议指出，上市公司股票质押风险化解取得实质性成效，2021年要巩固深化股票质押风险处置成效。国务院去年发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》在解决上市公司突出问题的方面也明确提出，要积极稳妥化解上市公司股票质押风险。

Wind统计数据显示，截至3月5日，A股共有2525家公司进行股票质押，市场质押股数4786.94亿股，市场质押股数占总股本6.69%，市场质押市值为42333.04亿元。相比之下，2018年高峰时期，市场质押整体规模则近6400亿股，占A股流通总市值近10%。近年来，随着股票质押风险化解工作的有效开展，上市公司整体质押规模稳步下降，进行股票质押的上市公司数量、质押总股数、占总股本比例均出现显著下降，大股东质押股数和占总股本的比例也在不断下降中，风险得到了有效化解。从中登公司公布的最新数据来看，上述进行股票质押的上市公司中，质押比例在50%以上的数量目前仅为55家，高风险质押个股的数量已经大大减少。

不过，专家指出，作为上市公司重要融资方式之一，股权质押问题仍需严格管控，以防范金融市场风险。

“目前能看到上市公司的杠杆比率数据，包含了股权质押和其他融资工具在内的很多方面，对于股权质押风险的刻画实际上处于较为模糊的状态。”经济学者、允泰资本创始合伙人付立春对《经济参考报》记者表示，应该对此有更充分、透明的披露和监控。他建议，对于上市公司整体的股票质押比例应该有一个“底线性”的硬性要求，所有上市公司坚决不允许超过这一底线。此外，上市公司需对不同水平的质押比例进行提示性信息披露，而针对上市公司不同的风险状况、融资资质，还可对其相关融资行为进行一些限制，防止杠杆的进一步扩张，从而形成一个系统的、体系化的、各方充分参与的监管体系。

(责编：罗知之、吕骞)

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