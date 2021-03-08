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基金抱团重仓股“过山车” 3月新基金发行降温

韦夏怡
2021年03月08日09:13 | 来源：经济参考报
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原标题：基金抱团重仓股“过山车” 3月新基金发行降温

机构抱团重仓股春节后出现大幅回调，因持仓亏损的基金也在年后屡屡登上社交平台热搜榜。进入3月，尽管新基金发行数量依旧较多，但面对当前市场环境，投资者的投基热度有所降温。

近一个月来，公募基金头号抱团股贵州茅台自2月18日开始从最高点每股2627.88元一路下跌，3月5日盘中一度跌破2000元关口，累计跌幅超20%，市值已蒸发近7000亿元。同花顺数据显示，截至3月5日，持有贵州茅台的主力机构多达1758家，持仓量总计8272.52万股，占流通A股的6.59%。其中，基金持有数量高达1657家，持仓居前的公募有易方达、汇添富、景顺长城、华夏基金、招商基金等。目前重仓贵州茅台的前10名基金中，“网红基金”招商中证白酒指数（LOF）近一个月收益率为-16.99%，易方达蓝筹精选混合为-11.73%，景顺长城新兴成长混合为-13.91%。

除了贵州茅台，截至2020年12月底，公募基金前十大重仓股中，五粮液、宁德时代、中国中免、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗、爱尔眼科等近期也惨烈杀跌，近11个交易日市值合计蒸发超2万亿元，前20大重仓股中约一半跌幅超20%。近期主动权益类基金净值最高跌幅超20%，而由于年后重仓股的重挫，明星基金经理也“很受伤”。张坤旗下的易方达中小盘近一个月来跌幅超11%，刘彦春旗下的景顺长城鼎益和葛兰管理的中欧医疗健康A也有超14%的跌幅。

“短期内，这只产品让信任我们的投资者产生了一定程度的浮亏，这让我们深感不安。希望大家给我们一些时间。”刚刚成立的新基金汇安均衡优选近日向投资者发布了致歉信。该基金2月9日将募集来的8.2亿元资金划入基金托管专户，宣告其正式成立。之后仅13个交易日就跌去了近18%，当前基金净值仅0.8244元。汇安基金2月底曾在某平台回应称：“这次建仓确实有点快，但是好的公司会在调整后继续创新高。”

“短期A股高估值板块的负面影响仍将持续。”中欧基金指出，春节后至今，市场仍遵循经济复苏和市场估值切换的主线，但美债收益率的超预期上行加大了切换期间的市场波动。大宗商品价格的暴涨使得全球市场对通胀的预期提高；在海外债市、大宗商品和股市的震荡逐渐消化后，市场风格有望恢复均衡。

“蓝筹白马股被市场给予高估值，核心原因是公司业绩稳定增长，而利率维持较低水平。在外资进场以后，投资者对于这样的资产定价从以前的PEG定价模式转变成了DCF定价模式，而DCF定价模型中，实际利率对股价有重要的影响，那么随着本轮实际利率拐头向上，原有的估值逻辑就被破坏了，部分盈利资金选择获利了结也是情理之中。”平安基金表示，已经有部分基金节前就进行了调仓换股，而从近期机构调研情况来看，机械设备、电子、医药生物、电器设备、计算机、建筑材料等行业较为高频，且调研公司主要集中在中小市值公司、顺周期板块。

本周（3月8日至3月12日），将有42只（份额合并计算）新基金发行，仅3月8日就有约16只产品集中发行。其中，普通股票型基金合计4只，偏股混合型基金合计16只，灵活配置型基金1只，被动指数型基金2只，权益类基金产品仍是主导。但相比于2月及此前频现的“日光基”，进入3月后基金发行热度趋于清淡，尽管仍有100多只新基金产品扎堆发行，但一日售罄的现象不再。

(责编：罗知之、吕骞)

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