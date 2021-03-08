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“李焕英”票房破50亿 部分出品方股价波动明显

张小洁
2021年03月08日09:14 | 来源：经济参考报
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原标题：“李焕英”票房破50亿 部分出品方股价波动明显

截至3月6日，春节档上映影片《你好，李焕英》总票房突破50亿元，成为中国影史最快破50亿元的影片。今年以来，电影市场迅速回暖。根据猫眼专业版数据显示，2021年2月，中国内地电影票房共计达122.67亿元，创造中国电影市场单月票房新纪录，刷新全球单一市场单月票房纪录。截至3月6日17时，大年初一以来国内电影综合票房（含服务费）已突破124亿元，分账票房近114亿元。排名前三的影片分别为《你好，李焕英》、《唐人街探案3》和《刺杀小说家》，综合票房占比分别为40.7%、35.3%和7.7%。

据不完全统计，参与《你好，李焕英》的出品上市公司包括北京文化、恒腾网络、猫眼娱乐、阅文集团和阿里影业等。此前，光大证券在研报中测算指出，以《你好，李焕英》含服务费票房50亿元为基准，结合电影行业分账规则扣除电影产业专项发展基金、税费、服务费后为分账票房。假设《你好，李焕英》分成比例为38%，则片方实际分成收入约为15.71亿元。扣除影片总投资成本3.8亿元后，所有参与该片投资的投资人净收益约为12亿元。

尽管票房一路向上，但作为《你好，李焕英》的出品方的部分上市公司股价波动明显。北京文化股价1月26日录得2020年来4.15元的低点后，一度反弹冲高至2月19日的6.88元，但随后又迅速下跌至3月5日的收盘价5.54元。此前北京文化公告称，截至2月17日24时，《你好，李焕英》累计票房收入约为人民币27.25亿元，北京文化来源于该影片票房的营业收入约为6000万至6500万元。照此计算，北京文化票房收入占比约在2.20%至2.39%。

此外，公开资料显示，恒腾网络公司旗下儒意影业是《你好，李焕英》主要出品方及最大保底发行方。在港上市的恒腾网络股价在2月16日和2月17日一度暴涨超58％，市值突破千亿港元。但近几个交易日该股股价一路回调，3月5日恒腾网络收盘价为9.80港元，较2月17日的高点17.80港元跌超四成。

(责编：罗知之、吕骞)

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