程丹

原标题：加大新三板政策供给 培育“小特精专”企业

两会进行时，不少代表委员的声音和新三板改革有关。

去年以来，新三板一系列改革渐次落地，基础制度建设愈加完善。新三板终止挂牌细则征求意见已结束，转板制度落地……这些举措既是夯实新三板发展基础的重要内容，又是深化资本市场改革的重要部分。

多位接受证券时报记者采访的全国人大代表、全国政协委员认为，新三板应聚焦发挥好培育“小特精专”企业和服务民营经济的功能，进一步巩固改革成效、完善政策制度、促进投融两活，增强市场各方获得感。

新三板改革举措

应接不暇

经过近8年的探索，新三板已成为资本市场服务中小企业和民营经济的重要平台。统计显示，新三板市场设立至今，累计服务了1.34万家挂牌公司，近7000家公司通过新三板市场合计融资超过5200亿元。

本轮新三板全面深化改革以来，设立精选层并配套形成比照上市公司标准的发行交易、信息披露、监督管理等制度，优化投资者准入标准，引入公募基金，推出转板上市机制等全面深化改革举措陆续落地，使得新三板的市场定位更加清晰，市场特色愈发突出，市场结构有所完备，各类制度供给迈上新的台阶。新三板市场发展的基础得到进一步夯实，精准服务中小企业的能力进一步增强。

全国政协委员、新三板挂牌公司希肯文化董事长安庭认为，改革后，新三板形成了“基础层-创新层-精选层”层层递进的市场结构，构建了差异化的制度体系，这些制度设计能够与中小企业发展阶段各异、经营情况多样、业务模式丰富的诸多特征实现更好的契合，为中小企业提供更加精准的服务。

同时，融资和交易并重，财富效应逐步显现。新增了向不特定合格投资者公开发行股份，优化了定向发行制度，有助于降低融资成本、灵活企业融资时点；精选层实施连续竞价交易，创新层和基础层提升了集合竞价频次，完善了交易制度，活跃了市场交易。

据了解，2020年，新三板市场10只指数全部上涨，平均涨幅达25.44%，为前期“投早、投小”的投资者提供了丰厚回报。2020年，超98%符合条件的基础层公司提交了创新层申请，调整后创新层公司数量是调整前的1.83倍。

特别是随着沪深交易所转板上市规则的落地，转板上市步入实际操作阶段。全国人大代表、北京证监局局长贾文勤认为，这对于进一步打开优质中小企业成长空间、完善多层次资本市场互联互通机制具有重要意义，挂牌公司在新三板融资发展的路径已十分清晰，投资者的长期投资策略也更加多元。应加强对拟转板上市企业指导培训，加大与市场各方的沟通协作，确保转板上市制度平稳、顺畅落地。

根据规则，转板公司应当在新三板精选层连续挂牌一年以上，并满足“双1000”，即满足股东人数不低于1000人、董事会审议转板上市相关事宜决议公告日前60个交易日内累计成交量不低于1000万股的条件。据统计，目前符合“双1000”门槛的精选层公司共有15家，它们中的佼佼者有望在今年获得转板机会。

明确长期资金

进入新三板政策安排

畅通中长期资金入市路径也是新三板的重要改革之一。目前公募基金可投资新三板，为确保QFII、RQFII交易业务顺利实施，全国股转公司近日联合多方共同搭建通关测试环境，供市场参与者进行通关测试，目前，本次通关测试已顺利结束。

通关测试结束意味着QFII和RQFII投资新三板进入实操阶段，配合混合交易、融资融券等制度，将进一步完善市场风险管理工具，对于进一步壮大新三板市场机构投资者队伍、扩大长期稳定资金来源、提升市场流动性、促进新三板市场平稳健康运行具有重要意义。同时，也将为新三板市场注入更多“活水”，提振投资者和挂牌公司的信心，进一步吸引更多投资者进场“掘金”，提升新三板市场整体流动性水平。

但保险资金、社保基金等长期资金直接投资新三板的政策至今尚待明确。2013年《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》明确提出，鼓励保险公司、企业年金等机构投资者参与新三板市场。截至目前，新三板挂牌公司股票尚未纳入社保基金和养老金的投资范围。

中小企业占我国企业总数的九成以上，提供了50%以上的税收，创造了60%以上的国内生产总值，完成了70%以上的发明专利，提供了80%以上的就业岗位，是国民经济发展的生力军，也是经济结构调整、扩大就业、改善民生和推动创新的重要力量。但是，中小企业受限于规模较小、资产较少、经营波动性大等因素，不易获得金融资源青睐，长期以来存在较大融资缺口，制约了中小企业的创新发展。

贾文勤表示，在新三板引入长期资金，对于稳定市场预期，帮助民营经济、中小企业缓解融资难，提高中小企业直接融资比重具有重要意义。

“新三板精选层系列制度的推出以及公募基金投资精选层的具体实践，已为保险公司、社保基金等专业机构投资者参与新三板奠定了基础，建议相关部委明确保险公司、社保基金等投资新三板的政策。”贾文勤建议，鉴于新三板股票流动性和投资安全性等方面的因素，具体实施时，可参照公募基金投资新三板的步骤，先将新三板精选层股票纳入保险公司、社保基金的投资范围。

加大政策供给

培育“小特精专”企业

新三板改革仍在进行时。多位代表委员建议从国家层面应进一步重视中小企业成长发展，完善支持中小企业发展的政策体系，进一步发挥好新三板作为资本市场服务中小企业主要平台的功能，推动新三板建设成为服务中小企业直接融资、促进创新资本形成的主阵地。

全国人大代表、新三板挂牌公司荣鑫物业董事长崔荣华表示，希望有关部委进一步丰富支持中小企业发展的政策供给，加强对中小企业对接新三板市场的支持力度，更好引导资本向新经济要素和中小企业聚集，促进中小企业实现更高质量发展。同时，各地政府加大政策扶植力度，优化中小企业发展环境，依托新三板支持中小企业生产恢复和创新发展，助力区域经济转型升级。

“建议结合市场各层企业个性化发展状况，开展提升内控水平专项行动，树立优秀典型，为企业量身定制规范建议，辅导挂牌公司提高信息披露和公司治理水平，不断提升财务信息质量，帮助企业在创新发展的道路上走得快、走得稳。”崔荣华表示，应着力构建具有新三板品牌特色的市场服务体系，进一步增强市场服务的精准度、丰富度和覆盖度，切实提升各类市场主体获得感。

安庭建议新三板应聚焦发挥好培育“小特精专”企业和服务民营经济的功能，进一步巩固改革成效、完善政策制度、促进投融两活，增强市场各方获得感。

一方面，做精做细精选层。精选层示范引领带动作用强，应把精选层打造为“小特精专”企业的聚集地。在确保审查质量的前提下，提高审查效率，扩大企业规模，树立精选层标杆企业。推出精选层再融资制度，明确精选层企业并购重组要求，支持企业在精选层持续融资发展。同时，加快落地混合交易和融资融券制度，研发推出精选层指数，鼓励和支持投资者积极参与精选层发行交易。

另一方面，建设发展好创新层和基础层。创新层和基础层是新三板的“基石”，应努力打造为“小特精专”企业的加速器和孵化器。进一步丰富融资工具，推出更多的融资产品。加大与区域股权市场对接力度，试点三、四板“转板”机制，进一步发挥新三板承上启下作用。此外，应针对创新实力或潜力突出的企业研究建立更加多元、包容的准入标准，提高新三板对“小特精专”企业的覆盖面。

此外，作为全球挂牌公司数量最多的交易场所，新三板应继续加大科技力量在市场改革、监管和服务中的应用广度和深度，增强大数据、人工智能等新一代信息技术对市场各类业务的赋能，提高数字化水平，满足市场主体参与需求、改善参与体验。

(责编：罗知之、吕骞)