原标题：王志刚：2020年我国基础研究占研发总经费比重首次超过6%

新华社北京3月7日电（记者姜琳）科技部部长王志刚7日在参加全国政协十三届四次会议的民盟界别协商会时表示，去年我国基础研究占全社会研发总经费的比重首次超过6%，这一比例此前多年徘徊在5%左右。

据王志刚介绍，“十三五”期间，中央财政对基础研究经费投入增长了1倍，还首次建设了13个应用数学中心，在物质科学、量子科学、纳米科学、生命科学等方面都取得了一批重大原创成果。

基础研究是科技创新的源头。政府工作报告提出，今年要健全稳定支持机制,大幅增加投入,中央本级基础研究支出增长10.6%。“未来五年，我们将进一步采取措施增加基础研究方面的投入。”王志刚说。

有委员在会上提出，当前我国面临的很多“卡脖子”技术问题，根子还是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚。对此王志刚表示十分赞同。他说，未来要更加重视凝练解决生产实践中的科学问题，引导更多人才结合自身兴趣，开展目标导向的应用基础研究。

根据“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案，我国将制定实施基础研究十年行动方案，重点布局一批基础学科研究中心，基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到 8%以上等。

“‘十四五’期间，科技部会在平台建设、政策环境、科研评价以及支持年轻人方面，下更大力气、配置更多资源。要聚集一批高水平的基础研究人才，让他们在好的环境和平台上，把基础研究的规律找好，不断突破国家发展和安全的难题。”王志刚说。

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