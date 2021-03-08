近日，中华全国妇女联合会公布全国巾帼文明岗集体、全国巾帼建功标兵名单，中央和国家机关妇工委公布中央和国家机关三八红旗手、中央和国家机关三八红旗集体名单，激励广大妇女“巾帼心向党、奋斗新征程”，引领广大妇女为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出新贡献。

中国人寿资产管理公司运营部高级副总裁谢燕荣获全国巾帼建功标兵、中央和国家机关三八红旗手荣誉称号，集团成员单位广发银行交易银行部单证中心荣获全国巾帼文明岗集体、中央和国家机关三八红旗集体荣誉称号。

脱贫攻坚巾帼梦，奋斗五年捷报传

2016年初，谢燕响应中央精准扶贫政策的号召，奔赴原国家级贫困县湖北丹江口市，挂职担任副市长，一干就是5年。期间，谢燕曾两次主动提出延长挂职时间，为丹江口市全面脱贫持续作出贡献。

谢燕发挥自身投资管理的专业特长，推动国寿丹江口绿色扶贫产业基金落地三个项目，帮助贫困户及困难家庭人员就业合计104人；推动开展贫困户小额担保贷款业务，累计放贷近5亿元，逾期仅100多万元；推动设立的贷款担保基金已帮助11家带贫益贫企业、合作社获得725万元的银行贷款。此外，谢燕还先后帮助丹江口争取到国家建设资金3.23亿元，全部用于基础设施建设。

挂职扶贫期间，谢燕真心实意为贫困村民排忧解难，亲自参与村子扶贫搬迁、产业发展、矛盾纠纷化解等各项工作。关注教育扶贫，尤其是针对边远村落小学教学点师资不全、课程不全等问题，创新“爱心专递课堂”，将镇中心小学优质教育资源通过互联网技术分享到镇内偏远教学点，实现丹江口全市教学点全覆盖；推动开展“圆梦”研学项目，资助贫困学生走出水库大山，拓宽视野。疫情严重时期，谢燕协调中国人寿向丹江口捐助100万元资金以及价值40多万元的防疫物资。

2019年4月，丹江口顺利脱贫。

柔肩担重任，开拓创新争领先

广发银行交易银行部单证中心女员工76人，占比超过八成，女性党员44人，占比党员总数也超过八成，10名部门中高层管理人员中，除2名男性外，其余8人均是资深女性管理者。就是这样一支“单证娘子军”，众志成城、奋发有为，涌现出一批批巾帼标兵，铸就了团队的不凡。

2000年，广发银行探索走集中化道路，到2010年，单证业务大集中得以实现，目前可集中处理全行45家分行、700多个网点的国际结算及贸易融资业务，将精益六西格玛理念应用于跨境服务标准化操作、流程优化、系统功能提升和绩效管理四大领域，荣获多个奖项，接续推出的“跨境瞬时通”系列产品积极助力“六稳”“六保”。

2018年，广发银行单证中心4名女性专家分别当选中国国际商会信用证组、保函组、保理福费廷组和翻译组专家，实现各专业组专家席位全覆盖，广发银行跨境业务专业实力得到认可。

她们是中国人寿广大女职工的代表。在她们身后，有更多的国寿女职工，奋斗在服务国家大局的历史进程中，拼搏在服务人民的平凡岗位上。征途漫漫，惟有奋斗！

(责编：李源、吕骞)