经过8年持续奋斗，我国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，困扰中华民族几千年的绝对贫困问题得到历史性解决，书写了人类减贫史上的奇迹。

在脱贫攻坚伟大斗争的战场上，国家开发银行秉持“增强国力、改善民生”的使命，发挥开发性金融作用，尽锐出战、精准施策，加大金融服务力度，为贫困地区提供大额、中长期资金，全力支持贫困人口和贫困地区经济社会可持续发展。“十三五”以来，国开行累计发放精准扶贫贷款1.18万亿元，截至2020年底精准扶贫贷款余额8075亿元，在开发性金融服务决战决胜脱贫攻坚战中交出了一份不负人民的合格答卷。

国开行金融扶贫工作获得了中央的充分肯定和社会各界的好评。在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，国开行扶贫金融事业部、贵州分行荣获全国脱贫攻坚先进集体称号，原派驻古蔺县第一书记、规划部李学征和原派驻河南南阳扶贫金融专员、河南分行徐林刚两位同志荣获先进个人称号。此前，国开行已连续3年在中央单位定点扶贫工作考核等次为第一档“好”，并荣获2018年全国脱贫攻坚奖（组织创新奖）。

构建“113431”扶贫工作体系

勇挑金融扶贫重担

党的十八大以来，党中央、国务院把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置，作出一系列重大部署。国家开发银行坚决贯彻落实中央决策部署，紧扣“精准”二字，依托扶贫金融事业部专门机构，创新思路方法，全力支持脱贫人口和贫困地区经济社会可持续发展。

在实践中，国开行探索形成“113431”扶贫工作体系。包括：建立一个以扶贫金融事业部为主体、全行共同参与、协同作战的高效组织保障体系；制定一个明确时间点路线图的脱贫攻坚实施规划；明确融制、融资、融智的“三融”扶贫策略；坚持易地扶贫搬迁到省、基础设施到县、产业发展到村（企业）、教育资助到户（人）的“四到”思路方法；深入开展深度贫困地区脱贫攻坚、东西部扶贫协作和定点扶贫“三大行动”；落实一个有效的考核监督体系，签订责任状，确保各项工作落到实处。

为扎实推进精准扶贫、精准脱贫，国开行着力加强机制建设，切实筑牢脱贫攻坚工作基础。一方面，研究编制《国家开发银行扶贫开发“十三五”实施规划》，明确了“十三五”期间开发性金融扶贫的任务目标，并将其分解到年、到领域、到分行，确保“一张蓝图干到底”。另一方面，在总行层面成立脱贫攻坚领导小组，全面加强扶贫工作部署推动；37家分行党委的“一把手”与总行党委签订了脱贫攻坚责任书，立下“军令状”，压实脱贫攻坚主体责任。同时，不断强化扶贫领域作风建设，把作风建设贯穿金融扶贫全过程、各环节。

在加强自身机制建设的同时，国开行也把搭建银政合作机制作为支持脱贫攻坚的重要抓手，充分发挥政府在政策制定、组织协调、行业管理等方面的优势和开发性金融的融资融智优势，凝聚共同推动脱贫攻坚的合力。在中央和部委层面，国开行加强与国务院扶贫办、国家发改委、财政部、农业农村部、人民银行、银保监会等部门的沟通汇报，积极参与政策创设，做好政策落实。同时，加强与水利部、交通部、教育部等部门合作，联合推动水利、交通、教育等行业扶贫工作。在地方政府层面，国开行加强与各脱贫攻坚重点省份合作，与河南、湖南、广西等21个省（区、市）签订了开发性金融支持脱贫攻坚合作协议，共谋脱贫攻坚决胜之道。

通过系统化的体制机制建设，国开行推动形成了上下同欲、内外齐心的开发性金融扶贫工作局面，坚决承担起金融扶贫主力军的千钧重担。

搬得出 稳得住 能致富

为易地扶贫搬迁群众创造美好生活

山高、坡陡、路远，进入21世纪，仍然有很多贫困百姓住在深山村寨中，过着“交通基本靠走、通讯基本靠吼”的日子。真是穷怕了、苦怕了，是他们的真实心声。面对一些地区“一方水土养活不了一方人”的实际情况，中央决定，对1000万建档立卡贫困人口实施易地扶贫搬迁。这是脱贫攻坚的首战，任务艰难、意义重大。

围绕“搬得出”问题，国开行积极参与易地扶贫搬迁顶层设计，坚持“省负总责”，主动研究省、市、县三级上下贯通的资金管理体系，提出打通资金借、用、管、还各环节路径，相关意见被编入《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》。协助22个省（区、市）政府建立起省级扶贫投融资主体，推进各省投融资工作有序开展。国开行累计投放易地扶贫搬迁资金1326亿元，支持约312万贫困人口走出“一方水土养不了一方人”地区。

搬得出只是第一步，要实现稳得住、能致富，还需要在搬迁安置点的配套产业、基础设施等方面下功夫。国开行将支持易地扶贫搬迁后续就业脱贫发展作为扶贫工作重大专项，在赴贵州、广西、甘肃、陕西、云南等搬迁任务重的10省区实地调研基础上，设立易地扶贫搬迁后续发展专项贷款，重点支持安置人口在1000人以上的大型安置区发展，累计发放搬迁后续发展贷款470亿元，辐射2334个集中安置区。

“现在政策好了，小生意做上了，每个月有7000元左右的收入。”来自贵州正安的唐应琴在县城瑞濠街道扶贫再就业市场的自家摊位前忙碌着，与别处不同的是，这个市场的创业者大多是从深山里搬出来的易地扶贫搬迁受益群众。这是国开行助力易地扶贫搬迁后续发展的一项举措，通过支持就业市场建设，解决了2000余名搬迁群众的就业和创业问题，实现了搬得出、能致富。

国开行支持的贵州省正安县返乡创业吉他产业园建设项目

支持农村基础设施建设

助力绘就山乡巨变美丽画卷

基础设施落后，是农村脱贫的主要障碍之一。在许多贫困山村，“看到屋，走到哭”、“晴天一身土，雨天一身泥”是常有的事，群众吃水仍要靠肩挑背扛，乡村环境脏乱差、农村学校设施简陋等问题都制约着人们脱贫的心气。

基础设施建设需要强有力的资金保障。国开行发挥支持基础设施建设的传统优势，围绕贫困地区村组道路、饮水安全、住房安全、教育医疗、环境整治等薄弱环节，在不增加地方政府负担前提下，创新融资模式，大力支持贫困村提升工程。“十三五”以来，国开行累计向贫困地区发放农村基础设施贷款3953亿元，支持建设村组道路31万公里、校安工程6508个、农村危旧房改造57万户、安全饮水设施20万个，惠及建档立卡贫困人口2800多万人。同时，加强与交通部、水利部等有关部委合作，积极支持贫困地区交通、水利、电力等重大基础设施建设，助力贫困地区生产生活条件明显改善，为进一步发展相关产业奠定坚实基础。

2020年底，云南省保山至泸水高速公路建成通车，标志着属于“三区三州”深度贫困地区的云南省怒江州，从此告别了无高速公路的历史。这条公路通车后，怒江州泸水市至保山市的车程，由原来的3个多小时缩短至1个半小时左右，为滇西区域经济社会发展注入了新的动能。在项目建设过程中，国开行云南分行融资29亿元，为保泸高速顺利建成提供了有力资金支持，为当地各族群众架起了创造美好生活的致富路。

因地制宜支持产业发展

用心浇灌脱贫致富“金种子”

发展产业是实现稳定脱贫的根本之策。国开行重点围绕转贷款支持小微企业、龙头企业产业链延伸及东西部扶贫产业协作等领域，按照“一县一策”原则，因地制宜推进贫困地区产业发展，着力增强贫困地区产业“造血”能力。“十三五”以来，国开行累计发放产业扶贫贷款3821亿元，累计带动约46万建档立卡贫困人口增收脱贫。

在实践中，国开行探索形成了符合开发性金融特点和贫困地区实际的特色业务模式。为让普惠金融的触角延伸覆盖到更多中小微企业客户和个体农户，国开行将开发性金融大额、批发、中长期的资金优势，与中小金融机构网点人员多、贴近客户的零售服务优势有机结合，合作开展扶贫转贷款，向贫困地区提供了源源不断的金融“活水”。为助力更好发挥央企、国企、地方行业龙头企业等的扶贫带动作用，国开行与这些企业开展合作，通过签订购销合同、吸纳就业、土地流转、分红等方式，推动龙头企业与贫困人口建立起稳定的利益联结机制，让贫困百姓更加便利地共享发展成果。同时，国开行还加大对储备林、油茶等林业扶贫项目的融资支持，通过林地租赁、吸纳就业等方式带动贫困户增收脱贫。

甘肃省古浪县历来有养羊的传统，但贫困户“零敲碎打”养羊，不但成本高，而且风险大。国开行甘肃分行协助当地政府设立了兴盛种羊繁育公司，并发放贷款支持企业采购和引进优质种羊，打造出了独具特色的“羊银行”。贫困户向“羊银行”借出种羊，3年后返还羔羊，而母羊则继续发展扩群。这一产业带动方式被形象地总结为“贷母还羔”。截至目前，“羊银行”已经向1400多户贫困户投放了2.7万只羊，并通过提供工作岗位等方式帮助300多名当地百姓每年获得超过3万元收入。

国开行支持的甘肃省古浪县种羊养殖扶贫项目

教育扶贫暖人心

守护贫困家庭学子的求学梦

一人读书，全家脱贫。教育扶贫是阻断贫困代际传递的重要方法，也是开发性金融扶贫的重要着力点。

秉承“应贷尽贷，精准资助”的理念，国开行自2004年以来，在教育部、财政部、人民银行、银保监会的指导下，主动承担社会责任，探索建立了“政府主导、教育主办、开发性金融支持”的助学贷款模式。在这一模式中，国开行以及各省教育、财政主管部门组成领导小组全面组织领导当地助学贷款工作；各高校、县区经办人员负责具体工作；县级和高校资助管理中心作为操作平台，与国开行共同完成贷款受理、审核、合同签订、本息催收等具体事宜。通过这样的模式，国开行推动构建了多方参与、风险共担、协同管理的助学贷款长效机制。

福建宁德大学生正在签署国开行生源地信用助学贷款电子合同

多年来，国开行累计发放助学贷款2292亿元，累计支持家庭经济困难学生1476万人，覆盖了全国27个省（区、市）、2384个县（区）和教育部认可的所有高校。其中，“十三五”以来累计发放1413亿元，有效保障了家庭经济困难学生受教育权，促进了教育公平。

吉克阿呷莫四兄妹来自四川省凉山彝族自治州美姑县，在贫困的大山里，一家走出4位大学生的情况很少见。二姐吉克阿呷莫说，家里靠种植玉米、荞麦，养殖牛、羊等维持生计，年收入还不到两万元，无法供4个孩子上大学。

国开行的助学贷款就像一场及时雨，让吉克阿呷莫四兄妹都圆了大学梦。吉克阿呷莫2018年考入大学，她说未来自己准备考研究生，希望毕业后成为一名老师。

在凉山州，像吉克阿呷莫四兄妹一样获得国开行助学贷款的学生共有6.7万人。国开行四川分行与凉山州签订合作协议，对凉山州家庭经济困难的学生发放生源地助学贷款，累计发放贷款超过10亿元。

扶上马送一程。国开行在人社部、教育部的指导下，坚持聚焦学生就业问题，把服务延伸拓展到就业领域，连续9年举办“助学贷款毕业生专场招聘会”，提供就业岗位50余万个，帮助学生完成从“就学”到“就业”的跨越。

聚焦重点持续用力

推进“三大行动”不断取得新成效

深度贫困地区脱贫攻坚、定点扶贫、东西部扶贫协作，这是国开行服务决战脱贫攻坚的特色举措，合称“三大行动”。近年来，国开行深入推进“三大行动”，建立起整合资源、凝聚合力的大扶贫格局。

针对深度贫困地区实际，国开行在深入调研的基础上，研究提出“信贷政策更优、贷款定价更优、审批流程更优、资源配置更优、服务方式更优”的“五个更优”工作原则，在项目准入、贷款利率、评审流程等方面推出一系列差异化支持政策。同时，加强银政企合作，通过连续4年召开深度贫困地区脱贫攻坚推进会、与“三区三州”地方政府签署合作协议、搭建银政企三方合作机制等方式，共商扶贫举措，全力攻克深度贫困这个脱贫攻坚最难啃的“硬骨头”。“十三五”以来，国开行累计向“三区三州”等深度贫困地区项目和客户发放贷款5403亿元，有效缓解深度贫困地区的资金瓶颈制约。

2020年，国开行将支持挂牌督战县村脱贫攻坚作为重点。党委成员分片包干，分赴7个省（区）挂牌督战县进行现场调研，加大指导推动。7家分行成立挂牌督战工作小组，对52个挂牌督战县主动上门对接，按照“一县一策”原则，逐县制定金融服务方案，明确项目清单，对各县的贷款按照最优条件进行安排。全年向挂牌督战县项目和客户发放贷款274亿元，实现52个挂牌督战县全覆盖。

东西部扶贫协作是中国特色社会主义制度优势的生动体现。国开行连续4年召开东西部扶贫协作推进会，14家东部分行与协作地政府签署合作协议，主动提供融资支持。在上海、广东等地举办13场“东西部扶贫协作在行动”对接会，为东部地区企业资源和西部地区产业资源、银行金融资源充分对接搭建平台，让更多资源、资金、项目投向西部贫困地区，共对接290余家企业。同时，聚焦西部地区工业园区发展和产能转移、劳务协作等重点领域，支持一批具有代表性的项目落地实施。截至2020年底，国开行累计发放东西部扶贫协作贷款1086亿元，支持236个项目，带动1.27万建档立卡贫困人口增收脱贫。

定点扶贫是国开行承担的重大政治任务。多年来，国开行与定点帮扶的贵州正安、务川、道真和四川古蔺等4个县建立了同呼吸、共命运的紧密联系，先后派驻扶贫干部和驻村第一书记20人次，融资融智支持当地基础设施、特色产业、教育卫生等重点领域发展，为他们量身定制扶贫开发规划和系统性融资规划，并帮助培训基层干部和技术人员，全面提升可持续发展能力。随着2020年3月正安县退出贫困县序列，上述四县全部实现脱贫摘帽，总计帮扶322个贫困村退出、40.9万人口脱贫。“十三五”以来，国开行累计向四县发放精准扶贫贷款122亿元，集中全行资源安排捐赠资金9269万元。

国开行支持的四川省古蔺县双沙镇河屯村搬迁安置点全貌

另外，国开行还积极响应中央号召，开展消费扶贫专项行动，累计直接购买贫困地区农产品3801万元、帮助销售1040万元，助力解决贫困地区农产品滞销卖难问题。

2020年新冠肺炎疫情期间，务川县砚山镇石朝村创富种养农民专业合作社存栏3000只土鸡滞销。国开行扶贫干部多方联系，最终通过电商冷链专车，将滞销的土鸡送到浙江宁波，销售收入近30万元，不仅解决了养殖户们的燃眉之急，避免了因疫情造成的损失，也开辟了一种新的销售方式。“没有想到这个事情能这么快做成，感谢国开行!”石朝村干部吴岚由衷地说。

发挥融智优势

激发脱贫发展内生动力

扶贫先扶志，扶贫必扶智。为贫困地区提供融智服务，充分激发内生发展动力，这是开发性金融支持脱贫攻坚的鲜明特色和重要优势。

国开行发挥在专家、行业等方面的优势，因地施策、量体裁衣，通过编制规划和咨询报告，为贫困地区提出差异化发展思路和融资支持方案，逐步形成了从片区、省级规划到市县、乡村规划，从行业发展规划到系统性融资规划的多维度、多领域的扶贫规划体系。多年来，国开行先后支持和参与了22个省份的扶贫开发规划编制，主动为市县一级地方政府编制融资规划和咨询报告，编制完成《湖南省湘西州脱贫攻坚规划咨询报告》《河南省卢氏县脱贫攻坚咨询报告》等扶贫融资规划和规划咨询报告140多份，实现“三区三州”深度贫困地区规划咨询服务全覆盖。

为解决贫困地区金融人才不足的问题，国开行选派综合素质好、责任意识强、业务能力过硬的业务骨干，到832个国家级贫困县所在地市州专职开展扶贫工作。他们在政策宣传、规划编制、扶贫项目策划、融资模式设计等方面发挥了重要作用。此外，国开行还直接向贫困村派驻第一书记和驻村干部，常年驻村开展帮扶工作，带领贫困村民脱贫致富。

在脱贫攻坚一线，开行人的身影坚定执着，开行扶贫干部的脚步踏遍了每一片曾经闭塞贫穷的土地。据统计，国开行每年向贫困地区派驻各类扶贫干部超过200名。这次荣获全国脱贫攻坚先进个人称号的李学征、徐林刚就是他们中的优秀代表。这些扎根一线、坚守一线的开行人不畏艰难、不辞辛苦，走村入户，和贫困群众交朋友、拉家常、谋发展，帮贫困地区摸情况、找思路、出主意。在扶贫干部们的努力下，贫困地区的面貌改善了，百姓脸上的笑容绽开了。

广大基层干部处在脱贫攻坚第一线，国开行为贫困地区地方干部举办系列培训班，帮助他们更好了解国家脱贫攻坚方针政策、掌握金融扶贫先进理念和方法、拓宽带领贫困群众脱贫致富的思路。截至2020年底，国开行累计举办55期脱贫攻坚地方干部培训班，培训5000多人次地方干部，实现14个集中连片特困地区和“三区三州”深度贫困地区全覆盖。

征途漫漫，惟有奋斗。作为服务国家战略的开发性金融机构，国开行在服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作中责无旁贷、重任在肩。下一步，国开行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续做好易地搬迁后续扶持、东西部协作、定点帮扶等工作，加大乡村振兴重点帮扶县支持力度，谋划支持一批基础性、长远性、战略性的乡村振兴重大工程项目，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，真抓实干、埋头苦干，为助力实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献。

(责编：李源、吕骞)