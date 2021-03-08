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国家发改委详解“十四五”规划《纲要草案》：重点体现“四个突出”

2021年03月08日13:42 | 来源：人民网
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人民网北京3月8日电 （吕骞）3月8日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发展改革委介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况，并答记者问。发改委党组成员、副主任宁吉喆在发布会上表示，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启，做好发展改革工作意义重大。

“十四五”规划《纲要草案》重点体现“四个突出”

发改委党组成员、副主任胡祖才在介绍“十四五”规划《纲要草案》基本情况时表示，《纲要草案》重点体现了“四个突出”。

第一，突出体现“三个新”的核心要义。《纲要草案》立足我国进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深入推动高质量发展，体现了对“三个新”要求的整体把握、系统贯彻和一体落实。

第二，突出做好“两个一百年”奋斗目标的有机衔接。锚定2035年远景目标，聚焦“十四五”阶段性任务，紧紧围绕“六个新”目标要求，设置经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色生态、安全保障5大类20个主要指标，既注重贯彻新发展理念，与高质量发展指标体系充分衔接，又充分体现以人民为中心的发展思想，注重使人民群众更有获得感。在设定目标值时坚持科学合理，既鼓舞人心、又切实可行，并为应对不确定性留有空间。

第三，突出统筹办好发展和安全两件大事的要求。坚持底线思维，统筹发展和安全，首次设立安全发展专篇，对加强国家安全体系和能力建设，保障粮食、能源资源和金融安全等作出具体安排。

第四，突出强化重大战略任务落实的项目支撑。围绕国家所需和人民所盼，共设置20个专栏，提出102项重大工程项目，为《纲要草案》目标任务落到实处提供有力支撑。

GDP目标新表述背后的深意

“《纲要草案》将GDP作为主要指标予以保留，同时将指标值设定为年均增长‘保持在合理区间、各年度视情提出’，这种表述方式在五年规划史上还是首次。实际上是以定性表述为主，隐含定量表述。”胡祖才表示，这是从推进现代化建设的全局和整体出发，充分把握“十四五”发展趋势和内外部环境，经过慎重论证、反复比选、深入研究作出的一次调整。

第一，GDP是衡量一国经济发展水平的核心指标，反映综合经济实力和国际竞争力，所以这次《纲要草案》主要指标表中仍然保留了GDP指标，只不过是指标值的表述做了调整。

第二，我国经济已转向高质量发展阶段，不能简单以GDP增速论英雄，更不能为了经济增长不顾质量效益和生态环境方面的后果；但另一方面，实现现代化也需要合理的增长，我国仍然是世界上最大的发展中国家，发展仍然是解决一切问题的基础和关键，《纲要草案》的处理方式有效兼顾了这两方面需求。经济增长目标以定性表述为主、隐含定量表述，并不意味着不要GDP增速，十九届五中全会提出到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，蕴含着未来15年我国GDP增速需要保持在合理区间；同时大家也看到，《纲要草案》当中其他主要指标，比如失业率、能耗强度、碳排放强度这些指标，和GDP是相关联的，这些指标给出了具体数字，这里面隐含了我们要努力使经济增速与潜在经济增长率保持一致。

第三，通过多方面衔接测算，GDP增速保持在一定速度是有把握的。但考虑到这五年内外部环境仍有较大不确定性，不设定一个具体的量化增速目标，有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，为应对不确定性留有空间，也有利于引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。相对于五年来说，年度形势较易研判，因此在年度工作中，可根据内外部环境变化和经济运行状况等，视情况有针对性地确定年度增长目标，实际是具体的数值在年度中确定。

充分发挥全面深化改革的关键作用

进入‘十四五’时期，我们更要充分发挥全面深化改革的关键作用。”发改委党组成员、秘书长赵辰昕表示，改革永远在路上，改革只有进行时，没有完成时。

春节刚过，中央层面召开的第一次会议就聚焦“改革”。中央全面深化改革委员会第十八次会议部署2021年工作要点，明确提出了今年的改革目标、改革原则、改革着力点和改革方法论，强调要发挥全面深化改革在构建新发展格局中的关键作用。

会议重点强调了要围绕实现高水平自立自强、围绕畅通经济循环、围绕扩大内需、围绕实现高水平对外开放、围绕推动全面绿色转型五个方面深化改革。“这五个围绕非常重要，是我们下一步做好改革工作的根本遵循。”赵辰昕说。

对于如何平衡经济增长和防范风险的关系，赵辰昕谈到，既要底线思维，对预判的风险做好预案，又要加强及时的跟踪和研判，要相机调控，快速准确科学应对。另外，要坚定不移地改革，用改革来化解风险和挑战。具体而言，发改委今年将从五个方面着力：

第一，着力激发各类市场主体的活力。在国有经济领域，重点是要推进国有经济的布局优化和结构调整。要推动国有资本、国有企业进一步聚焦战略安全、产业引领、国计民生和公共服务等功能，调整存量结构，优化增量投向。在混合所有制改革方面，要积极稳妥地推进国有企业的混合所有制改革，要推动已经确定的四批200多户国企混改试点。要打造一批新的标杆企业和典型的案例，要及时总结混改实践经验，制定深化国企混改的实施意见。在民营经济领域，重点还是要优化民营经济的发展环境，要努力破除制约民营企业发展的壁垒和障碍。还要加强对民营经济运行的监测，树立一批民营经济发展的示范城市，充分发挥典型示范带动作用。

第二，着力推动建设高标准的市场体系。在市场体系建设方面，要落实《建设高标准市场体系行动方案》，要推动市场提质增效，要加快建设全国统一的大市场。在要素高效配置方面，要继续深化土地、劳动力、资本、技术和数据等要素的市场化配置改革，要开展要素市场化配置改革试点。在完善市场准入方面，要全面落实“全国一张清单”的管理模式，要健全负面清单动态调整机制。今年要修订和出台《市场准入负面清单（2021年版）》，持续破除市场准入的各种隐性壁垒。制定和出台海南、深圳等放宽市场准入的特别措施。

第三，着力深化重点行业的改革。例如，电力行业要推动全国统一的电力市场体系建设，要扩大电力现货交易试点，还要推动电网企业装备制造、设计、施工等竞争性业务改革实施方案的落实。石油天然气行业要深化石油天然气管网运营机制的改革，要加快构建全国一张网，而且要推动国家管网向市场主体公平开放，不断完善政府原油、成品油储备的体制机制，铁路行业，深化铁路市场化改革，促进铁路运输业务市场主体适度竞争。

第四，着力促进全面绿色转型。重点要围绕实现碳达峰、碳中和的目标，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，要完善能源消费的双控制度，完善清洁能源增长、消纳、储能协调有序发展的体制机制。建立健全生态产品的价值实现机制。加快研究制定生态补偿条例。

第五，着力提高民生保障水平。要完善按要素分配政策制度，要健全各种生产要素由市场决定报酬的机制，努力增加中低收入群体的要素收入，扎实推动共同富裕。另外，还要完善重要民生商品的价格调控机制，建立健全基本公共服务的标准体系，还要促进养老托育服务的健康发展，还要改革和完善全民健身的公共服务体系，来满足人民群众不断增长的美好生活的需要。

(责编：吕骞、高雷)

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