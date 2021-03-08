人民网北京3月8日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为落实非洲猪瘟常态化防控措施，防范非洲猪瘟假疫苗造成的风险隐患，全力维护生猪生产恢复和产业稳定发展大局，农业农村部办公厅近日发布《关于进一步严厉打击非洲猪瘟假疫苗有关违法行为的通知》（以下简称《通知》），要求各地立即组织开展拉网式专项排查，发现违法线索，要积极协调公安等部门立案查处，一追到底、彻查源头，从严从重处罚。

当前，非洲猪瘟仍然是影响我国生猪生产的重大风险因素，毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控是保障生猪生产恢复、增加猪肉供应的重要举措。《通知》指出，截至目前，我国和世界其他国家均未批准非洲猪瘟疫苗上市使用。未经严格程序批准生产经营使用的疫苗都是假疫苗，安全风险隐患极大。各地畜牧兽医部门要切实提高政治站位，切实加强非洲猪瘟疫苗研制、生产、经营和使用的监督管理，坚决防范假疫苗风险，以最大的决心、最坚决的措施，严厉打击制售和使用非洲猪瘟假疫苗行为。

《通知》明确，要按照《国务院办公厅关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》（国办发〔2019〕31号）要求，推动落实地方各级人民政府负总责、主要负责人是第一责任人的属地管理责任；进一步压实畜牧兽医各相关单位的监管责任，明确责任部门和职责分工；依法督促落实科研单位（含兽医实验室）、兽药生产经营企业、生猪养殖场户等各类从业者主体责任，依法依规开展非洲猪瘟疫苗研制活动，自觉抵制违法行为。农业农村部将持续加强督促指导，对落实工作不到位的单位进行通报。

《通知》要求，各地要继续对非洲猪瘟假疫苗保持高压严打态势，立即组织开展拉网式专项排查，充分运用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）督查方式开展暗访调查。发现违法线索，要积极协调公安等部门立案查处，一追到底、彻查源头，从严从重处罚。检查排查工作中，要细化实化对研制、生产、经营、使用等各环节的监督检查，落实最严格的监管。发现跨区域线索、重大问题线索以及需要农业农村部协助解决的事项，要及时向报告。有关省份要加大对合法开展非洲猪瘟疫苗研制、中间试制、临床试验等活动的监管力度，并建立监管台账，详细记录种毒和中试产品的数量流向用途等信息，监督临床试验全过程，确保生物安全。

此外，《通知》还明确了有关违法行为的处理处罚情况，提出对违法科研机构立即责令停止相关活动，依法撤销或吊销相关批准证明文件，属于以欺骗等不正当手段取得行政许可的，3年内依法不再受理其相关行政许可申请，并将违法情况通报科技、财政等部门；对违法科研人员，督促所在单位对其依法给予撤职、开除等处分，不予批准相关项目申请，并将有关情况通报科技等部门。对违法兽药生产经营企业，一律按上限罚款、吊销其生产经营许可证，其主要负责人和直接负责的主管人员终身不得从事兽药生产、经营活动。对违法生猪养殖场户的非洲猪瘟病毒阳性猪群，要严格按照《动物防疫法》和《非洲猪瘟疫情应急实施方案》进行处置；非洲猪瘟病毒抗体阳性的视为感染猪群，不得开具检疫证明，不得出栏，不得屠宰上市；对养殖场户的违法违规行为，要严格依法查处。

(责编：李源、高雷)