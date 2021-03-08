国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆。徐想 摄

人民网北京3月8日电 （赵竹青）3月8日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况，并答记者问。国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆介绍，2021年中央预算内投资规模为6100亿元，比上年增长100亿元。

宁吉喆表示，去年我国成为全球唯一正增长的主要经济体，投资功不可没。今年要保持经济运行在合理区间，还需要进一步发挥投资的关键作用，加大补短板力度，拓展投资空间，增强投资增长后劲，合理扩大有效投资。主要从五方面着手：

第一，发挥政府投资引导带动作用。2021年中央预算内投资规模为6100亿元，比上年增长100亿元，用于集中力量办国家层面的大事、难事、急事，积极支持城镇老旧小区改造、“三农”和水利、重大基础设施、国家重大战略、社会事业、生态文明建设等重点领域建设。同时，今年将安排地方政府专项债券3.65万亿元，规模总体稳定，精准用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流、市政和产业园区基础设施等领域有一定收益的基础设施和公共服务项目，推动有效投资。

第二，加大投资补短板、调结构的力度。今天的投资就是明天的供给。要加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板。扩大制造业设备更新和技术改造投资。去年高技术产业投资同比增长10.6%，增速高于全部投资7.7个百分点。今年要进一步加强宏观指导、统筹好产业布局，聚焦节能环保、新一代信息技术、生物、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。

第三，加快推进“两新一重”建设。在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。在新型城镇化方面，实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设。在重大工程方面，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。

第四，促进民间投资更好发展。去年民间投资保持良好恢复势头，全年实现了正增长，占全社会投资的54.9%，潜力很大。今年要采取三个“进一步”的措施：一是进一步调动民间投资积极性，继续放开民营企业市场准入，支持民营企业创新发展，鼓励民间资本参与“两新一重”及补短板项目建设。二是进一步增强民间投资能力，引导银行加大对民营企业信贷支持，落实中小微企业降成本政策。三是进一步创新民间投资方式，规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活基础设施存量资产。

第五，加强项目储备和资金要素保障。主要有“三个坚持”：一是坚持“项目走在投资前”，今年将与“十四五”规划相衔接，全面梳理重点建设任务，积极谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，加快推进项目前期工作。二是坚持“资金跟着项目走”，加快下达中央预算内投资计划，组织各地方高质量做好专项债券项目准备。三是坚持“要素跟着项目走”，加强部门沟通协调，做好国家重大项目用地等保障。

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