国家发改委：加快科技自立自强 提高产业核心竞争力
2021年03月08日13:50 | 来源：人民网
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国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆。徐想 摄
人民网北京3月8日电 （赵竹青）3月8日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况，并答记者问。国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆在回答记者提问时表示，“十四五”期间，我国要加快科技自立自强，包括强化国家战略科技力量，继续加强基础研究、应用研究和科技成果的转移转化，进一步提高我国的产业核心竞争力。
宁吉喆指出，“十四五”规划中有一个指标，全社会研发经费投入年均增长7%以上，力争投入强度超过“十三五”时期实际。同时，他表示，“十四五”期间我国将围绕实验室建设、基础研究、关键核心技术攻关、新型基础设施建设、国际科技创新中心和国家科学中心建设、创新平台建设、融通创新示范工程等重点项目进行统筹布局，进一步推动科技自立自强。
(责编：赵竹青、高雷)
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