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国家发改委：我国将进一步缩减外资准入负面清单

2021年03月08日13:50 | 来源：人民网
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国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆。徐想 摄

人民网北京3月8日电 （赵竹青）3月8日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况，并答记者问。国家发展改革委党组成员、副主任宁吉喆在回答记者提问时表示，下一步，稳外资仍然面临不少挑战，2021年国家发改委将按照党中央、国务院的部署，推动实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，加快构建更高水平开放型经济新体制，深入落实外商投资法，加强外商投资促进和保护，持续优化外商投资环境。

一是进一步缩减外资准入负面清单。2017-2020年，我国已连续4年修订外资准入负面清单，限制措施累计减少了近2/3。在金融、汽车等领域推出一系列重大开放举措，制造业目前已经基本放开。今年，我国将进一步缩减外资准入负面清单，巩固制造业放开措施，重点推动服务业有序开放，更广泛的引入先进技术、管理经验和商业模式，以高水平开放促进经济高质量发展。同时，将更好地发挥自贸试验区扩大开放试验田作用，继续先行先试。

二是继续扩大鼓励外商投资领域。新版鼓励外商投资产业目录，已经于今年1月正式实施，进一步扩大了鼓励外商投资的范围，增加了127个鼓励行业的领域。下一步，将抓好实施，坚持促增量、稳存量、提质量并举，推动完善有关配套政策，积极引导外商更多投向先进制造、高新技术、节能环保等领域，更多投向研发设计、现代物流、信息服务等生产性服务业，更多投向中西部和东北地区，更好地发挥外资在保产业链、供应链稳定等方面的作用。

三是着力推动重大外资项目落地。2018年以来，国家发改委牵头成立了重大外资项目工作专班，统筹协调解决项目落地实施存在的问题。目前，已推出四批重大外资项目，总投资额超过1100亿美元。今年将推出第五批重大外资项目，对这些项目给予产业规划、用地、环评、用能等政策支持，继续把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主方向。鼓励外资参与中国制造业高质量发展，新型基础设施建设和创新驱动发展，更好地发挥重大外资项目的示范作用，推动地方健全机制，上下联动，提供全流程服务。

四是全面实行外资准入后国民待遇。去年以来，国家按照“六稳”“六保”部署，出台的税收、金融、社保等一系列助企纾困政策对外资企业同等适用，还要继续推动在政府采购、土地供应、税费减免、资质许可、标准制定、项目申报、人力资源政策等方面依法平等对待外商投资企业和内资企业。

五是切实加强企业服务监管。我国将更加积极主动向外资企业宣介有关政策措施，通过多种渠道加强信息服务，积极协调解决外资项目投资、生产、经营中遇到的困难，为外资企业在华投资营造更为便利的环境。同时，将继续健全准入前国民待遇加负面清单管理、外资安全审查等制度，推动建立与高水平对外开放相适应、与国际通行规则相衔接的公平、透明、高效、安全的监管体系，营造良好的投资环境。

宁吉喆指出，2020年，在国际上跨国投资大幅缩减的背景下，中国利用外资逆势增长，全年下来非金融领域的外商直接投资1444亿美元，同比增长了4.5%。今年1月，利用外资的开局也是良好的，利用外资135亿美元，同比增长6.2%。在华外资企业的生产经营是稳定的，一批重大外资项目克服疫情影响，正在稳步推进。近日，华南美国商会发布的2021年中国营商环境白皮书等报告显示，94%的美资企业对中国市场持乐观态度，超过一半的企业将中国作为全球投资首选地。

(责编：赵竹青、高雷)

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