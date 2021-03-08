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兴业银行:增量降本“不撒手”小微企业“跑起来”

2021年03月08日14:07 | 来源：人民网
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“去年那形势，能够从银行贷到款已经很高兴了，没想到兴业银行开辟了绿色通道，还主动给了我们3.85%的优惠利率。”浙江省台州市路桥金清镇一家弹簧制造小微企业负责人表示，多亏了130万元“兴业普惠贷”，缓解了该企业去年面临的资金压力，克服疫情影响，快速“回血”稳定生产。

“兴业普惠贷”是兴业银行专门为普惠型小微企业量身创设，市场上少有的既可用于生产经营又可用于固定资产投资的金融产品。该产品于2020年7月份推出，现已为2867家小微企业提供了147.47亿元的贷款支持。

小微企业是稳企业保就业的重中之重。去年以来，面对疫情冲击，兴业银行持续加大小微企业支持力度，聚焦疫情防控和复工复产过程中融资难、融资贵、融资慢等难题，多措并举推动小微融资增量、扩面、降本，让更多低成本资金活水直达实体经济。到2020年末，该行普惠型小微企业客户9.47万户，贷款余额2033亿元，分别较年初增长68%、61%，贷款平均利率较年初下降1.28个百分点；累计为9440家小微企业办理阶段性延期还本付息120亿元，占原还款计划金额的37%。

据了解，兴业银行一方面为普惠小微企业贷款提供内部转移定价补贴70个BP，同时将增值税减免、风险权重及经济资本优惠等各项优惠政策释放的红利逐一传导至小微企业客户，通过“降成本”切实推动“降利率”。另一方面继续免收小微企业法人银行承兑汇票敞口风险管理费、资信证明业务手续费等多项费用，推动多家分行主动为客户承担保险费、评估费等费用。通过主动减费让利，2020年该行小微企业综合融资成本较年初下降超过1.5个百分点。

在兴业银行大幅增加的小微企业贷款中，信用贷比例显著增加，大大提高了小微企业贷款的可得性。该行通过持续加大“税易融”“交易贷”“快易贷”等小微企业信用免担保贷款产品的投放。去年普惠型小微企业信用类贷款余额173亿元，较年初增长45%。

与此同时，金融科技大显身手，兴业银行负责建设运营的“金服云”平台成为服务小微企业的“新利器”。“金服云”平台多元对接各类金融机构，通过大数据汇聚、分析，为小微企业精准画像，突破银企信息不对称瓶颈，提供一站式全方位金融服务。经过一年多开发运营，“金服云”平台注册用户9万余户，发布融资需求3.9万笔，金额1538亿元，已撮合解决融资需求1.2万笔，共439亿元。

(责编：李源、吕骞)

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