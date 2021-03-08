2021年3月8日，滴滴发布《滴滴数字平台与女性生态研究报告》，关注在男性占多数的司机行业中女性力量的崛起，致敬“手掌方向盘、永远向上向前”的女性们。

“她时代”到来 网约车灵活就业形态受女性青睐

报告显示，8 年来，全球共有 271.5 万女性网约车司机在滴滴平台获得收入，其中包括 237 万中国女性，1.2 万名来自建档立卡的贫困家庭的女性。尤其是2020 年以来，国内新注册的女性网约车司机超过了26.5万，成为滴滴平台的重要支撑。滴滴旗下社区电商平台橙心优选，在全国范围内女性团长比例接近60%：其中30-40岁女性团长作为中坚力量，占比近7成。

数字浪潮下的新型业态，正在拓宽女性的工作生活场景，科技的进步大大提升了女性工作的效率和安全系数。网约车灵活就业的形态为女性创业就业提供更多自主性。滴滴此次发布的数据报告中，66.1%的女性司机因为可以灵活支配时间而开网约车，56.9%的女性司机为了增加收入，26.2%的女性司机认为“自己给自己打工”的工作模式很酷。

（滴滴专车司机王师傅在接单）

滴滴平台女性司机的平均年龄为36岁，80后占比达到 52.1%，其中超过三成的女性司机是家中主要收入来源，八成以上女性司机需要抚养未成年子女，九成以上需要赡养老人。她们通过网约车新就业形态获得收入，实现经济独立，据调研，近八成的女性网约车司机靠自己的经济实力买了车。

“自己有了收入，首先给自己买了全自动洗衣机。”“70后”滴滴司机颉师傅，来自河北省广宗县，2010年前随丈夫来到北京。因为常在老家开农用拖拉机，颉师傅生完第二个孩子后考了驾照，开始跑滴滴。和丈夫一起养家后，对孩子的照顾和家务也能两人一起分担了。

“女司机”车技不输男 更注重安全驾驶

相比于大众印象中的“女司机”形象，滴滴平台数据显示女性网约车司机普遍车技娴熟、独立应对能力较强。平台数据显示，85%的女性司机表示自己车感好，其中超过半数女性网约车司机驾龄在十年以上，且57%的女性司机会自己换胎，25%曾独自修车。

女性从事网约车司机工作的优势也日益凸显，在优势评价中排名前三的是“更加细心、耐心”“更容易获得女性乘客信任感”“驾驶更平稳”。据调研，女性网约车驾驶员中24%全年无交通违章记录，女性司机的优质服务在滴滴平台上获得乘客普遍好评。

“80后”的仇师傅已有15年驾龄，“我本来就喜欢开车，倒车入库都是小意思，经常有乘客夸我开车牛。”仇师傅放弃了在老家当教师的机会，加入滴滴司机已有1899天，对于这个行业有自己的研究，她出色的成绩成为其他司机的榜样。

去年11月上市的滴滴定制车D1，也增加了提升女性司机安全感和驾驶舒适度的设计。方向盘的“滴滴键”可以“一键接单”和进行安全求助，高度定制的超级座椅，让女性司机在长时间驾驶工作中减缓疲劳。

（开着滴滴定制车D1的贺师傅）

2020年在战疫中，大量滴滴平台上的优秀女性司机逆行而上，主动加入司机保障车队，武汉的王利师傅每天服务社区11个小时以上，累计行驶里程10000公里有余，在获评共青团中央2020年“全国向上向善好青年”荣誉称号之后，于今年3月被全国妇联评为“全国巾帼志愿服务‘十大感动人物’”。

同时，滴滴一直致力于帮助女性员工提升自信、发挥潜能。 2017年，滴滴出行CEO程维和总裁柳青共同发起成立了旨在赋能滴滴女性员工的组织——滴滴女性联盟（DiDi Women’s Network，简称DDWN），通过推出多项课程和活动，打造多元的企业文化，为女性员工打造更包容的职业发展环境。根据滴滴内部调研，70.3%的女性员工认为从DDWN获得的最大收获是自我提升的课程和工具，55.2%的女性收获了一起同行的姐妹和伙伴，50.3%的女性在滴滴找到了归属感。

(责编：李源、吕骞)