国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才。徐想 摄

人民网北京3月8日电 （记者罗知之）3月8日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况，并答记者问。国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才表示，五年规划既是“国事”，也是“家事”。“十四五”规划纲要草案通篇贯彻以人民为中心的发展思想，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着眼人的全面发展和改善民生福祉，突出普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力推进基本公共服务均等化，提出了一系列发展目标指标和政策举措，让发展成果更多更公平惠及全体人民，实现更有质量、更高水平的幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。

在主要指标设置上，民生福祉类指标数量最多。此次规划纲要草案20个主要指标中有7个是民生福祉类的、占比超过三分之一，是历次五年规划中最高的。这些指标覆盖了就业、收入、教育、医疗、养老、托育等各民生领域，充分体现了把改善民生福祉放在更加突出重要位置。

在就业和收入方面，主要是推进更充分更有质量就业、不断提高居民收入。就业是民生之本，收入是民生之源。实施就业优先战略，将促进就业放在经济社会发展首要位置，扩大就业容量，完善高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业支持体系，帮扶残疾人、零就业家庭成员等困难人员就业，城镇调查失业率控制在5.5%以内。健全终身技能培训制度，持续大规模开展职业技能培训，缓解结构性就业矛盾。着力提高低收入群体收入，扩大中等收入群体；居民收入增长和经济增长要基本同步，健全工资合理增长机制，提高劳动报酬在初次分配中的比重，完善创新要素参与分配机制，多渠道增加财产性收入。

在教育方面，主要是建设高质量教育体系。坚持优先发展教育事业，发展更加公平更高质量的教育。持续改善教育基础薄弱县、人口流入地和农村地区办学条件，新建改扩建中小学校4000所以上，促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化；加快补齐学前教育短板，新建改扩建2万所幼儿园，增加普惠性幼儿园学位400万个以上，努力解决“入园难”“入园贵”问题，学前教育毛入园率提高到90%以上；巩固提升高中阶段教育普及水平，高中阶段教育毛入学率提高到92%以上。实施现代职业技术教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术院校、实训基地和专业，培育一大批“大国工匠”。分类建设一流大学和一流学科，推进部分普通本科高校向应用型转变，支持100所中西部本科高校建设，高等教育毛入学率提高到60%。

在医疗卫生方面，主要是全面推进健康中国建设。构建强大公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力。完善公立医疗机构为主体的医疗服务体系，支持医疗资源薄弱省份建设一批区域医疗中心，提升以县级医院为重点的基层医疗服务能力。提升医护人员培养质量与规模，每千人口拥有执业（助理）医师数提高到3.2人、注册护士数提高到3.8人。健全全民医保制度，推动基本医疗保险省级统筹，健全重大疾病医疗保险和救助制度，落实异地就医结算，积极推进药品和耗材集中带量采购使用改革，切实减轻群众看病负担。

在社会保障方面，主要是兜底线、织密网、建机制。我国已建成世界上规模最大的社会保障体系，“十四五”要在此基础上，进一步健全多层次社会保障体系，基本养老保险参保率提高到95%，实现基本养老保险全国统筹，推进失业和工伤保险省级统筹，放宽灵活就业人员参保条件，实现社会保险法定人群全覆盖，做到“应保尽保”。逐步提高城乡居民基础养老金标准，推进社保转移接续。同时，强化对困难人群的社会救助和兜底保障，促进慈善事业发展。

在养老育幼方面，主要是完善“一老一小”服务体系。预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，规划纲要草案回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，多措并举扩大养老机构床位供给，提升服务能力和水平，护理型床位占比提高到55%。发展普惠托育服务体系，将每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数由目前的1.8个提高到4.5个，支持企事业单位和社会组织等社会力量提供普惠托育服务，鼓励幼儿园发展托幼一体化服务，提高保育保教质量和水平。

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