人民网北京3月8日电 （申佳平）国家发改委副主任宁吉喆在今日国新办举行的新闻发布会上表示，“十四五”规划纲要草案中明确了2021年经济社会发展的主要目标，包括GDP增长6%以上，城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，CPI涨幅3%左右等。这些指标的提出，考虑了经济运行恢复情况，考虑了疫情对经济轨迹的影响，考虑了年度之间平衡衔接，体现了瞻前顾后、区间调控的要求。可以确信，在宏观政策的支持下，在市场主体的努力下，全年经济社会发展目标任务是有把握实现的。

宁吉喆介绍，2021年1-2月中国经济运行延续了去年二季度以来稳定恢复的态势。从生产指标看，前2个月全国统调发电量、铁路装车数同比分别增长24.2%、16.5%。从需求指标看，今年春节期间零售餐饮消费比去年春节增长28.7%，比疫情前的2019年春节增长了4.9%。2月份电影票房122.65亿元，创造全球单月单市场票房纪录。春节过后，投资项目开复工率、施工企业开工率均高于往年。1-2月以人民币计价的进出口总额同比增长32.2%，其中出口增长50.1%。从景气指标看，2月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数分别为50.6%和51.4%，连续12个月在荣枯线之上，表明经济保持扩张态势。

同时，我国经济持续稳定恢复仍面临一些风险挑战，新冠肺炎疫情还在全球蔓延，世界经济形势严峻复杂，不稳定不确定因素增多；国内经济恢复的基础尚不牢固，居民消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多。但应当看到，国内经济存在的问题，有许多是恢复中的问题，是通过发展可以解决的问题。对外部输入的各种风险，我们必须积极防范、妥善应对，以国内主动工作的确定性来对冲国际复杂环境的不确定性。

此外，宁吉喆重点从以下六个方面介绍了政策措施。

一是保持宏观政策必要支持力度。促进经济平稳健康可持续发展，必须保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，根据形势变化适时调整完善。继续实施积极的财政政策，2021年一般公共预算支出安排超过25万亿元，比上年增长1.8%；中央对地方一般转移支付增长7.8%；均衡性转移支付等增长10%以上。继续实施稳健的货币政策，货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，今年名义GDP增速可能较高，流动性要保持合理充裕。继续实施就业优先政策，城镇新增就业目标比去年提高200万人，对不裁员少裁员的企业继续给予必要的财政金融等政策支持，继续降低失业和工伤保险费率。

二是继续实施惠企纾困政策。企业是经济增长的源泉，稳住了1.4亿户市场主体，就稳住了经济基本盘。在减税政策方面，继续执行制度性减税政策，延长部分阶段性政策执行期限，实施新的结构性减税举措。在金融政策方面，延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，引导银行资金更多流向小微企业、个体工商户等，大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上，对受疫情持续影响的行业企业给予定向支持，继续引导金融系统向实体经济让利。在降成本方面，继续推动降低一般工商业电价，中小企业宽带和专线平均资费再降10%，取消港口建设费，将民航发展基金航空公司征收标准再降低20%，鼓励受疫情影响较大的地方对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户减免租金。

三是用好改革政策。改革既是动力，也是宏观政策的组成部分。稳增长促发展必须更多依靠改革创新这个根本动力。改革政策要着力激发市场活力，坚持两个“毫不动摇”，实施建设高标准市场体系行动方案，深化放管服、企业、财税、金融、价格等体制改革。开放政策要加强支持保障，稳住外贸外资基本盘，稳住贸易规模和市场主体，促进外贸进出口量稳质升，保持国际收支基本平衡，推进自贸试验区、海南自由贸易港等对外开放高地建设，依托我国大市场优势促进国际合作，促进国内国际双循环。

四是明确科技发展和产业政策导向。科技是发展的动力，产业是发展至关重要的基础。要强化科技自立自强，大力提升科技创新能力，大幅增加基础研究投入，切实加强关键核心技术攻关，同时进一步加强科技领域的国际合作。要深化供给侧结构性改革，着力振兴和发展实体经济，推进产业基础高级化、产业链现代化，开展先进制造业集群发展专项行动，将制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%，对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额，提高制造业贷款比重，落实新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策，继续推动先进制造业和现代服务业融合试点。

五是注重需求侧管理。构建新发展格局，必须牢牢把握扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，促进内需和外需协调发展，发挥好消费、投资、出口对经济增长的基础性、关键性、支撑性作用。扩大消费必须稳定扩大就业、保持居民收入稳步增长。同时要看到，去年全国居民人均消费支出实际下降4%，低于全国居民人均可支配收入2.1%的实际增速，这主要是受疫情影响，接触性聚集性消费受到制约。因此，深入挖掘消费潜力，当前尤其要做好常态化疫情防控条件下促进居民消费的工作，还要着力扩大商品消费包括大宗商品消费、服务消费、健康消费、信息消费、网络消费、绿色消费。在汽车方面，要开展汽车下乡和汽车以旧换新，引导一些地方和城市继续放开新能源汽车限购政策和增加指标。这有利于扩大汽车消费，也有利于促进新能源汽车健康有序发展。去年，我国新能源汽车产量已经达到145.6万辆，同比增长17.3%。在住房方面，要切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，缓解新市民、青年人住房困难，保障好群众住房需求。

六是推进绿色低碳循环发展。加强生态环保，有利于打造高质量发展新的增长点。要以推动实现碳达峰、碳中和为契机，加快调整优化产业结构和能源结构，2020年我国可再生能源发电装机已经达到了9.34亿千瓦，要进一步扩大可再生能源装机规模，推进清洁能源增长消纳和储能协调有序发展，培育壮大规模达数万亿元的节能环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造，实现单位GDP能耗降低3%左右、主要污染物排放量继续下降的目标。

(责编：申佳平、章斐然)