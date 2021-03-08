人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

发改委谈新型城镇化：放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制

2021年03月08日14:28 | 来源：人民网
小字号

国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才。徐想 摄

人民网北京3月8日电 （记者罗知之）3月8日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家发改委介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况，并答记者问。国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才表示城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力所在和强大国内市场的源泉，是构建新发展格局的重要支撑。党的十八大以来，我国新型城镇化建设取得了重大历史性成就，农业转移人口加快融入城市，常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率分别超过60%、45%，1亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现，“19+2”城市群格局基本确立，城市面貌焕然一新。

胡祖才介绍，“十四五”时期，我国城镇化率处在60%-70%之间，所以这个阶段还是一个较快发展的中后期，也是全面转型的关键期，要坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，全面提升城镇化发展质量。

第一，深化户籍制度改革，有序推进农业转移人口市民化。目前仍有2亿多农业转移人口没有在城市落户，部分已经落户的还存在市民化质量不高问题，推进农业转移人口市民化仍是新型城镇化的首要任务。要坚持存量优先、带动增量，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务全覆盖，加快促进农业转移人口全面融入城市。

一方面继续降低落户门槛，实现“愿落尽落”。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度，推动稳定就业居住的农业转移人口有序落户。城区常住人口300万以下的城市，要全面取消落户限制，确保外地与本地的农业转移人口进城落户标准一视同仁；城区常住人口300万至500万的I型大城市，落户条件要全面放宽；城区常住人口500万以上的超大特大城市，要完善积分落户政策，精简积分项目，确保社会保险缴纳年限和居住年限分数占主要比例，鼓励有条件的城市取消年度落户名额限制。同时依法维护好进城落户农民的农村“三权”。

另一方面推动常住人口均等享有城镇基本公共服务，实现“一视同仁、应有尽有”。健全以居住证为载体、与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，鼓励地方政府提供更多基本公共服务和办事便利，提高居住证持有人城镇义务教育、住房保障等服务的实际享有水平，推动非户籍常住人口逐步享有与户籍人口同等的基本公共服务。

“同时要健全农业转移人口市民化机制，推动“人地钱挂钩”。完善财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩相关政策，建立城镇建设用地分配同农业转移人口落户数量等挂钩机制，根据人口流动实际调整公共服务领域人员编制和设施布局。”胡祖才说。

第二，优化城镇化布局，促进大中小城市协调发展。超大城市要推动“瘦身健体”。这次新冠肺炎疫情暴露出部分超大城市中心城区人口密度过高、抗风险能力不强等问题。解决这些问题，主要做好三方面工作，一是要划定并坚守城市开发边界，慎重撤县设区。二是有序疏解非核心功能，引导过度集中的资源要素逐步有序转移，合理降低中心城区开发强度和人口密度。三是与周边中小城市、郊区新城等联动发展，通过推进交通一体化，培育发展一批现代化都市圈。

“大中城市要完善功能，就是要发挥大中城市综合成本相对较低优势，主动承接超大特大城市产业转移和功能疏解，提升城市服务功能和生活品质。”胡祖才表示。

胡祖才认为，县城要加快补齐短板弱项，推进以县城为重要载体的城镇化建设。县城是“乡头城尾”，是服务亿万农民的重要阵地和扩大内需的重要支撑点。在多数地区，县城仍是农民就医、就业、子女入学的首选。现在县城建设中的短板弱项仍然很多，必须推进以县城为重要载体的城镇化建设。去年以来，我们因地制宜、分类指导，加快县城补短板强弱项，这里也包括特大镇，完善顶层设计、加强资金支持、有序开展示范带动。“十四五”时期要支持东部地区基础较好的县城建设，重点支持中西部地区和东北地区城镇化地区的县城建设，合理支持农产品主产区、重点生态功能区县城建设，加强边境城镇建设。积极推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业培育等4大领域17方面设施提级扩能，增强县城综合承载能力和治理能力。

第三，全面提升城市品质，促进宜居宜业。推动补齐群众需求强烈的公共交通、停车场、充电桩等短板，加强防洪排涝体系建设，推动城市内涝治理取得明显成效，完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造等，运用数字技术改善城市治理，使城市居民享有更高品质的城市生活。

(责编：罗知之、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
宋鑫委员：助力绿色发展 为新时代生态文明建设贡献力量
　　人民网北京3月8日电 （记者余璐）今年的《政府工作报告》指出，要加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型。…
王瑞军代表：加快国家高新区创建 为经济高质量发展提供创新动力
　　人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）政府工作报告中提出，依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部