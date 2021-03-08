人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布的数据显示，截至今年2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元，降幅为0.18%。

专家认为，尽管我国外汇储备规模最近连续两个月小幅回落，但随着国内经济稳步复苏，人民币资产表现出较大吸引力，国际收支保持基本平衡，我国外汇储备规模将保持稳定。

谈及2月外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，今年2月，我国外汇市场运行稳定，市场预期更趋理性。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家财政政策及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。

交通银行首席研究员唐建伟接受人民网记者采访时表示，全球主要经济体复苏进程加快，美元指数较1月有小幅上升，2月末报收90.94，非美元货币下跌，估值效应导致外汇储备相应减少。同时，美国国债收益率加速上升，由1月末1.1%攀升至2月末1.5%左右，美债等主要资产价格下降，拖累外汇储备规模。跨境资金持续净流入，其中2月陆股通流入412亿元、中债登境外债券托管净增加957亿元，境外机构资产配置效应支撑外汇储备小幅增加。

“虽然跨境资本流动对外汇储备规模形成支撑，但估值因素仍然是主导影响因素，真实贸易和跨境资本流动综合抵消估值影响后，2月外汇储备规模仍小幅回落。”民生银行首席研究员温彬说。

谈及我国外汇储备将呈现的趋势，温彬表示，随着国内经济稳步复苏，人民币资产表现出较大吸引力，国际收支有望保持基本平衡，为外汇储备规模保持稳定提供了条件。

唐建伟也认为，尽管2月末我国外汇储备规模较上月略降57亿美元，但中国经济增长前景和无风险资产利率优势将吸引更多境外资金流入，多重因素下外汇储备规模将保持基本稳定格局不变。

“展望未来，全球疫情防控和经济复苏仍面临较多不确定性，国际金融市场波动性较大。”王春英表示，我国将更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持国际收支基本平衡，有利于外汇储备规模基本稳定。

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