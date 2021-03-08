原标题：中国移动推出“移动看家”业务 满足家庭全方位安防需求

今年女神节，中国移动推出“移动看家”家庭安防解决方案，从室外看家护院，到家门防窥防盗，再到室内亲情看护，满足女神们全方位安防需求。

在城市中生活，中国移动移动看家提供面向城镇的家庭安防解决方案，包含智能摄像头＋智能门铃猫眼＋智能门锁＋智能传感器＋智能音箱等全方位安防套件，配合云存储、安防通等增值业务，提供场景化家庭安防产品包来保障家庭安全，满足家庭用户的高品质、智能化、全面性的安防需求。

而在乡村里，中国移动的移动看家覆盖院落、村道、果园、鱼塘、养殖场等乡村特色业务场景，支持用户自主分享监控视频给村委及公安平台。既满足农村用户看护家人、看家护院、守护财产等需求，又符合政府综治、安防、创卫的要求。“平安乡村工程”是中国移动移动看家面向农村安防场景打造的乡村安防一体化解决方案，一方面实现乡村公共安全视频监控覆盖，解决乡村安全问题；一方面为外出务工村民提供远程看护服务，解决村民后顾之忧。

从技术角度出发，千兆设备升级，更高清。上线400万、500万像素超高清千兆看家设备，黑白夜视升级全彩夜视，设备提质不提价，提供全天候超高清守护。全新应用AI人脸识别技术，可对接公安系统、支持敏捷识别可疑人员及自动告警，助力村委联防联控。专业AI人形识别技术，配上智能移动侦测功能，侦测到人形移动时，自动录制视频，发动到手机端，特别适合儿童看护和老人看护。叠加应用智能警戒技术，提供河流池塘的防溺水提醒，鱼塘果园的智能看护，以及异常来人即告警等的智能管理服务。

行业TOP生态合作伙伴，更可靠。生态能力开放，支持更多品类，涵盖海康、大华、华为、小米、360、TP－LINK等超20家一流品牌厂商、超200余款智能设备，覆盖智能摄像头、猫眼、门铃等6大品类。

面对移动互联网技术的进步、民众消费需求的转变、通信产业的新形势，中国移动主动顺应移动互联网发展潮流，转变传统经营模式，拓展新兴业务，实现自身价值的持续增长，加速创业布局，推进创新发展。今年女神节，中国移动诚意奉上“移动看家”家庭安防解决方案，解决女神们的“后顾之忧”，焕发新光彩。

(责编：赵超、吕骞)