人民网北京3月8日电 （申佳平）在国务院新闻办今日举行的新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才表示，党的十九届五中全会对推进共同富裕作出了重大部署，提出了2035年“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的远景目标，“这在我们党的全会上是首次提出的”。共同富裕本身就是社会主义现代化的一个重要目标。随着我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，必须把共同富裕摆到更加重要的位置，向着这个目标更加积极有为地进行努力。

他指出，共同富裕具有鲜明的时代特征和中国特色，至少要从以下四个方面来进行整体的把握：

第一，共同富裕是“全民共富”，不是一部分人和一部分地区的富裕，是全体人民的共同富裕，是全体人民共享发展成果，过上幸福美好的生活。

第二，共同富裕是“全面富裕”，既包括物质上的富裕，也包括精神上的富裕；不只是生活的富裕富足，也包括精神的自信自强。还包括环境的宜居宜业，社会的和谐和睦，公共服务的普及普惠。总之，是实现人的全面发展和社会文明进步。

第三，共同富裕是“共建共富”。实现共同富裕需要全体人民辛勤劳动和相互帮助，人人参与，人人尽力，人人享有，共建美好家园，共享美好生活。

第四，共同富裕是“逐步共富”。促进全体人民共同富裕是一项长期艰巨的任务，是一个逐步推进的过程，既要遵循规律、积极有为，又不能脱离实际，要脚踏实地、久久为功，在实现现代化过程中不断地、逐步地解决这个问题。

胡祖才表示，“十四五”规划纲要草案（下简称规划纲要草案）提出“全体人民共同富裕要迈出坚实步伐”的目标和“更加积极有为地促进共同富裕”的要求，这实际上是对促进共同富裕作出了进一步的部署。要紧扣发展不平衡不充分这个主要矛盾，以缩小城乡区域发展差距和收入分配差距为主攻方向，在推动高质量发展中扎实推进共同富裕。也就是说，在“做大蛋糕”的同时要“切好蛋糕”。要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、托幼等各方面的民生福祉工作，更加注重向农村、基层、欠发达地区倾斜，向困难群众倾斜，促进社会公平正义，让发展成果更多更公平惠及全体人民，使全体人民在共建共享发展中有更多的获得感，汇聚起建设社会主义现代化国家的磅礴力量。

“按照中央的部署，这次在规划纲要草案中，提出了要研究制定促进共同富裕行动纲要。我觉得这是一个顶层的设计，主要是要明确共同富裕的方向、目标、重点任务、路径方法和政策措施。这项工作由发展改革委牵头，正会同有关部门抓紧研究制定。”胡祖才同时介绍，另一方面，此次规划纲要草案中提出要支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区。可以看出，一手要抓顶层设计，一手要推进示范建设。浙江各方面的条件是比较好的，在各项指标上，城乡差距指标、区域发展指标以及富裕程度的指标，都走在全国前列。所以这次规划纲要草案明确提出来要支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，主要是要探索推进共同富裕的体制机制和制度体系，形成可复制可推广的经验，扎扎实实做好这项工作。

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