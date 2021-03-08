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贝壳研究院发布报告：女性购房占比提升 过半希望月供在收入30%以内

2021年03月08日15:13 | 来源：人民网
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对于女性而言，买房不只体现家庭财产在性别上的平等，更是自身对安身立命之所。 3月8日，贝壳研究院发布《女性居住现状调查报告（2021年）》（以下简称“《报告》”），从女性住房消费现状、住房消费态度、住房消费需求等维度进行调研，洞察女性群体在住房消费方面的独有特征。

“她经济”崛起，无论单身女青年，还是已婚女主人，女性在购房时都拥有了更多主动权。最直接的体现是，女性房产购置比例近年来呈现明显上升态势。《报告》显示，全国30个重点城市整体女性购房占比从2017年45.60%到2020年47.54%，逐年提升。

虽然从存量上看，性别差异并未消弭，但女性群体进入房地产市场的加速度正在弥合差距，且有后发制人之势。中国家庭追踪调查数据显示，2016年，14.7%的城镇女性和43%的男性名下拥有房产，较2010年分别上升9个百分点和8个百分点，女性购房者以持续高增速角逐市场。

新时代带来新消费态度，从24岁以下、25-29岁两个年龄段女性成为房地产增量市场的主要贡献力量可见一斑。根据贝壳研究院调查，2020年，24岁以下、25-29岁女性购房客群占比为45.21%和48.99%，较2017年分别提升6.58个百分点和6.22个百分点，增速明显高于其他年龄段女性。

支撑“房产自由”的除了新消费态度，更多有赖于个人财富支撑。50岁以上女性更加“购有余力”，长期位居女性购房占比排行榜高位。同样，直面高房价的一线城市女性购房表现逊于新一线城市女性。《报告》显示，2020年，全国15个新一线城市整体女性购房者占比为48.04%，超过北上广深等一线城市一个百分点。

在房价更为平稳的长沙，女性购房占比高达55.81%，位列全国30个重点城市首位。郑州、廊坊、重庆、深圳、济南和天津女性“强势”购房，占比均超男性，成为当地房地产市场的主要贡献力量。而以上海为首，苏州、南通、杭州、无锡等长三角城市，女性购房占比均不足45%，无锡甚至低至37.9%。

(责编：王连香、吕骞)

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