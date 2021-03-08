一直以来，中国人寿集团成员单位广发银行积极贯彻落实党和国家重大决策部署，扎实推进精准扶贫和脱贫攻坚工作，积极履行金融企业的政治责任，助力脱贫攻坚战取得全面胜利。截至2020年12月末，广发银行金融精准扶贫贷款余额超140亿元，较年初增长超22亿元，金融扶贫贷款余额实现持续增长，金融精准扶贫取得显著成效。

压实责任，加强对脱贫攻坚工作的组织领导

广发银行党委始终把脱贫攻坚工作作为一项重大政治任务抓紧抓实，保证扶贫工作统一领导、统一部署、整体推进，实地调研督导扶贫工作，切实推动全行金融扶贫工作开展。在总行成立助推脱贫攻坚工作领导小组，下设办公室，综合协调组（定点扶贫组）、金融扶贫组、扶贫宣传组、督导检查组，形成党委领导、各负其责、齐抓共管的工作局面。先后召开全行扶贫工作会、“三区三州”扶贫工作专题会议、决战决胜脱贫攻坚推进会、扶贫专题党委会暨脱贫攻坚领导小组会议、普惠金融业务督导会等，并出台了一系列配套政策及行动方案，全力推动脱贫攻坚工作。

精准施策，实施全方位金融扶贫配套政策

广发银行创新“五专一免”信贷审批机制，对金融扶贫项目实施“专用额度、专享通道、专项授权、专属利率、专款产品、尽职免责”的差异化信贷审批机制。一是全额保障金融精准扶贫贷款信贷额度，保证充足信贷资源配给；二是设立绿色审批通道，专人对接、优先受理、优先审批；三是给予专项授权，建立白名单，提高审批出账等效率；四是给予优惠内部资金转移定价，最大FTP优惠幅度至110BPs，并充分下放定价授权；第五是开发推出以“政府+保险+银行+担保”为模式的金融扶贫专项信贷产品“扶贫贷”；五是建立尽职免责制度，以提高信贷人员“敢贷、愿贷”积极性。

积极创新，结合实际研发金融精准扶贫产品

作为中国人寿成员单位，广发银行结合中国人寿“扶贫保”工程，推出以“政府+保险+银行+担保”为模式的金融扶贫专项信贷产品“扶贫贷”。该金融扶贫产品概况为“一套方案、两种类型、五类产品和五专配套”，产品按扶贫对象的不同分为单位精准扶贫贷款和个人精准扶贫贷款两种，分为“种植贷”“养殖贷”“林业贷”“渔业贷”“创业贷”五大系列产品。截至2020年12月末，广发银行已有南宁分行“车间贷”、武汉分行“丹江口扶贫贷”，乌鲁木齐“养牛贷”、梅州分行“柚农贷”等超50个金融精准扶贫专案落地，累计发放扶贫贷款超400笔，贷款金额逾3000万元，带动脱贫500多人，受益人口超过960人。

搭建平台，建立长期造血式扶贫工作机制

广发银行发挥信用卡品牌优势和平台优势，在手机银行和“发现精彩”APP设立“扶贫专区”，截至2020年12月末上架各贫困地区1300种扶贫产品，帮助销售扶贫产品超900万元，多方合力帮助扶贫产业逐步走上市场化道路。同时，继续发挥广发希望慈善基金作用，广泛汇集社会力量改善贫困地区孩子的学习和生活环境，阻断贫困代际相传。2008年成立以来，广发希望慈善基金募款总额超9000万元，已累计开展资助贫困大中小学生，援建希望小学、希望厨房、留守儿童亲情屋等30余类公益项目，资助1.7万名学生，改善了23万多名师生的学习、工作及生活境况。

保银协同，探索开发保险防返贫有效模式

广发银行探索建立“个人掏一点，政府补一点，村集体担一点，银行出一点，保险公司让一点”的方式，为贫困村名购置意外保险；充分发挥中国人寿综合金融优势，联合寿险股份公司共同发力，为贫困人员专门定制扶贫专项意外保险，将保险扶贫引入贫困村。2020年，广发银行累计捐赠超60万元，共计为帮扶贫困村尚未购置保险的近4560名贫困人员购买寿险公司专项意外保险，通过保险保障机制，增强贫困户抗风险能力，防止脱贫人员因疫因灾因病致贫返贫。

2021年是“十四五”开局之年，广发银行将巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，决胜全面建成小康社会。

(责编：王连香、吕骞)