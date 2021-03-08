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提供全场景消毒服务保障 紫外线消毒机器人助力疫情防控

2021年03月08日16:03 | 来源：人民网
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紫外线消毒机器人ADIBOT净巡士在人民日报新媒体大楼办公区域进行消毒。

近日，在人民日报新媒体大楼，优必选科技的紫外线消毒机器人ADIBOT净巡士承担了疫情防控任务，在人流量较多的公共区域，提供全场景消毒服务保障。

国家卫生健康委员会在《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中指出新冠病毒对紫外线和热敏感。紫外线环保消毒技术属医用级消毒，有效的杜绝了二次污染。面对长期常态化防疫需求，紫外线消毒机器人采用最强杀菌波段，强辐照消杀可消灭99.9%以上有害的病原体，包括新冠病毒、非典病毒、真菌以及细菌等，以无接触、环保安全、智能高效的“闪光点”进入公共卫生领域。

据介绍，紫外线消毒机器人ADIBOT净巡士配备了1.55米的超长灯管，360°全方位覆盖，10分钟可以完成90平方米的消杀。机器人通过红外检测、人体识别和警示牌感应的三重安全防线， 以及远程控制、语音播报、视频取证、灯管防爆设计四大辅助安全手段，严密防护公共卫生安全。优必选科技持续推动人工智能机器人商业化落地。据悉，紫外线消毒机器人ADIBOT净巡士已在美国特拉华州的学校和日本新冠肺炎定点收治医院-综合相模更生医院使用，助力国际疫情防控。

此外，优必选防疫机器人及智慧防疫解决方案，在国内深圳、武汉、广州、重庆、昆明、成都、北京等地上岗，并驰援14个国家和地区，涵盖9大高危场景，承担体温监测、口罩监测、信息播报、环境消毒等高频、高暴露工作。

(责编：王连香、吕骞)

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