3月8日，国新办举行发布会，国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才在会上介绍，国民经济和社会发展“十四五”规划纲要草案将GDP作为主要指标予以保留，同时将指标值设定为年均增长“保持在合理区间、各年度视情提出”，这种表述方式在五年规划史上还是首次。

为何没有设具体经济增长目标？

胡祖才回应，这实际上是以定性表述为主，隐含定量表述。“这是从推进现代化建设的全局和整体出发，充分把握‘十四五’发展趋势和内外部环境，经过慎重论证、反复比选、深入研究作出的一次调整。”

胡祖才称：“我国经济已转向高质量发展阶段，不能简单以GDP增速论英雄，更不能为了经济增长不顾质量效益和生态环境方面的后果。”

但另一方面，实现现代化也需要合理增长，我国仍然是世界上最大的发展中国家，发展仍然是解决一切问题的基础和关键，纲要草案的处理方式有效兼顾了这两方面需求。

胡祖才解释说，经济增长目标以定性表述为主、隐含定量表述，并不意味着不要GDP增速，党的十九届五中全会提出到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，蕴含着未来15年我国GDP增速需要保持在合理区间。同时，纲要草案当中其他主要指标，如失业率、能耗强度、碳排放强度这些指标和GDP是相关联的，这些指标给出了具体数字，这隐含了要努力使经济增速与潜在经济增长率保持一致。

此外，经过多方面衔接测算，GDP增速保持在一定速度是有把握的。胡祖才称：“考虑到这五年内外部环境仍有较大不确定性，不设定一个具体的量化增速目标，有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，为应对不确定性留有空间，也有利于引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。”

胡祖才补充说，相对于五年来说，年度形势较易研判，因此在年度工作中，可根据内外部环境变化和经济运行状况等，视情况有针对性地确定年度增长目标，实际是具体的数值在年度中确定。

(责编：赵欣悦、杨光宇)