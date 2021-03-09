钱天林委员：
全球首座20万千瓦高温气冷堆今年发电
2021年03月09日05:18 | 来源：科技日报
小字号
代表委员带来新消息
科技日报北京3月6日电 （记者陈瑜）全球首座20万千瓦高温气冷堆核电站示范工程发电时间有了确切说法。全国政协委员、中核集团科技与信息化部主任钱天林6日在接受科技日报记者采访时表示，示范工程将于4月装料，今年年底发电正式投入商业运行。
高温气冷堆具有安全性好、出口温度高等特点，被国际核能界认定为最具发展潜力的先进堆型之一。示范工程采用传统的蒸汽循环，发电效率可以达到40%以上，是目前发电效率最高的核反应堆。作为国家重大科技专项，20万千瓦高温气冷堆示范工程由10兆瓦高温气冷实验堆提升发展而来。
钱天林介绍，为保持我国在高温气冷堆技术及应用领域的领先地位，高温气冷堆后续采取示范工程改进版、超临界版、制氢版的技术发展路线。目前，60万千瓦高温气冷堆改进版项目已完成方案设计，超临界版高温气冷堆技术研发预计将于2023年完成。
(责编：赵欣悦、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 宋鑫委员：助力绿色发展 为新时代生态文明建设贡献力量
- 人民网北京3月8日电 （记者余璐）今年的《政府工作报告》指出，要加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型。…
相关新闻
- 评论
- 关注