本报记者 彭训文

截至2020年底，中国累计开通5G基站71.8万个，5G手机终端连接数突破2亿户。图为北京国际服务贸易交易会现场的联通5G技术展台。

樊甲山摄（人民图片）

安徽省马鞍山慈湖国家高新区安徽共芯光子科技有限公司的职工正在加工用于移动5G网络的光通讯产品。

王文生摄（人民图片）

日前，内蒙古5G产业创新基地在内蒙古和林格尔新区正式揭牌,标志着和林格尔新区在集聚5G产业生态及推广5G应用创新等方面取得新突破。图为市民在内蒙古5G产业创新基地体验5G云VR。

丁根厚摄（人民视觉）

在网上“逛街”、“云游”博物馆……高速便捷的5G网络正改变着人们的生活。全球移动通信系统协会（GSMA）近日发布的《2021中国移动经济发展报告》显示，2020年中国5G强劲增长，成为全球最大的5G市场。截至2020年底，中国5G终端连接数已超过2亿，占全球5G连接总数的87%。专家表示，随着5G产业逐渐成熟，未来5G将成为面向千行百业、推动经济高质量发展的一个新引擎。

高速“冲浪”，乐享精彩生活

享受着“云”上订购的年夜饭，与好友“云串门”，给远方的亲人“云拜年”……据统计，春节假期，全国超过1亿人选择原地过年。因为5G网络的“守护”，很多人开启了“云上过节”新模式。

在高速网络的助力下，不少“新年俗”应运而生。抖音发布的数据显示，春节期间，抖音上的拜年视频累计播放量超506亿次。微信视频号推出直播连麦功能，为人们提供了新的拜年方式。比如用手机发红包，有了个性化封面。微信数据显示，春节期间，微信用户人均拥有7.37个红包封面，微信红包和视频号相结合的新玩法，为节日增加了不少新趣味。

商家节日“不打烊”，助推“云逛街”火爆。很多企业持续不间断为用户提供线上服务。据商务部监测，春节假期，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元。零售、培训、金融、餐饮等行业通过企业微信服务的客户数约1亿。其中，“90后”“00后”成为新晋网购达人。得物平台数据显示，国潮品牌、中国元素商品成为年轻人送礼的主要选择。在天猫年货节上，“90后”下单比重超过六成。

精彩便利的生活背后，是数字“洪流”的高速奔涌。春节假期，全国通信网络安全畅通、运行平稳。工信部发布的数据显示，全国移动互联网流量达357.3万TB，比2020年春节增长23.4%。

足不出户，在家感受“诗和远方”

“云畅游”各地风景名胜、云看展、云游戏……得益于5G、移动数字技术、区块链技术的发展，人们在家中也能放松身心，拥有“诗和远方”。

“云游敦煌”小程序日前推出“点亮莫高窟”功能，在“云”端复原莫高窟燃灯民俗，火爆了朋友圈。通过手机，用户可以一起“点亮”崖体上的洞窟。随着点亮人次增多，画面中灯光亮度也随之增加。在深夜时分，用户会看到莫高窟崖体上空“银河”与洞窟光亮相映成辉的景象，体验千年前莫高窟燃灯盛况。

足不出户看“数字故宫”，足不出户“云”游黄山、丽江……越来越多人在“云端”欣赏祖国山河、名胜古迹。随着5G、4K等新技术推广应用，“云看展”“云游戏”渐成潮流。得物平台日前上线“艺术”板块，覆盖字画、雕塑、摆件等不同品类，旨在通过互联网为艺术家提供更大的展示平台，让年轻消费者通过手机就能观看潮流艺术展。

提质增效，5G又有“新速度”

近期不少消费者惊喜地发现，很多商品开启预售、个性化定制，物流速度实现“凌晨下单、早上收货”。购买体验大大提升的背后，靠的是大数据对亿级流量的秒级分析和“5G+数字工厂”的快速发展。

数据显示，目前全国超过2300家企业已开展5G创新应用项目4200余个，在港口、矿山等多个领域展开了积极探索。去年，超亿级机器、设备互联，企业关键工序数控化率超51.1%，产业数字化增加值占数字经济比重超80%。在百度物联网平台，设备接入量同比增长超200%。

新的一年，5G又有“新速度”。工信部日前宣布，中国将按照适度超前原则，今年新建5G基站60万个以上，尽快完成5G地级及以上城市深度覆盖，并逐步向有条件的县镇加速延伸，还将继续推动5G网络的研发、建设和应用。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，新一代信息通信技术与生产制造体系等深度融合，是加速各产业数字化、网络化、智能化发展的关键支撑。特别是5G网络的超大带宽、超低时延，确保了海量数据毫秒级传输，让融合作用更加显现。

记者了解到，今年5G服务质量将进一步提升。比如，通过手机程序，可查询本地区5G网络覆盖；健全5G套餐提醒机制；鼓励运营商推出优惠资费套餐等。

专家表示，加快5G网络建设，关键要突破融合应用发展的一系列难点堵点。随着5G产业逐渐成熟，5G将进一步走进百姓生活，赋能千行百业。

(责编：赵欣悦、杨光宇)