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当“异想天开”成为眼前现实

XR技术打开生活新“视”界

本报记者  金  晨
2021年03月09日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一名参观者在南京国际展览中心体验XR云渲染——5G体验虚拟现实系统的效果。
　　孙忠南摄（人民图片）

　　身在港台的明星与北京的演员同场表演、远程实时领略各地美景……在XR（扩展现实）技术的有力支撑下，这些曾经“异想天开”的设想如今正成为现实。随着XR技术越发成熟，“云”活动、虚拟世界等XR应用场景近年来开始走进大众生活，拓展出新的消费市场。数据显示，全球XR产业的市场空间目前已超过204亿美元。

　　

　　“千里之外”共表演

　　XR技术即扩展现实，是VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）的合称。通过可穿戴设备和计算机技术，XR可为受众带来真实与虚拟结合、人机交互的环境。

　　在今年的央视春晚舞台上，XR技术的应用一鸣惊人，通过“云舞台”的方式让无法到场的周杰伦、刘德华“出现”在“千里之外”的春晚舞台。为了实现更好的视觉体验，春晚舞台应用的XR技术不是简单的扩展现实，而是一套完整的工作流程，需要包括导演、导播、摄像、演员等熟悉XR工作流程的团队共同配合完成。

　　记者了解到，在节目中，导演团队通过XR技术应用为刘德华的表演营造出4个空间感极强的虚拟建模场景，不仅能够让演员在榫卯结构的传统建筑中演唱、在礼盒搭建的魔幻空间里与机器人共舞，还能在年年有“鱼”的场景下遨游，并与现场演员隔空互动。

　　央视牛年春晚副总导演夏雨表示，正是在XR技术的支撑下，人物、道具与虚拟现实场景实现了完美互动和结合。例如，通过XR异地同步拍摄，周杰伦在台北工作室进行实拍，配合北京现场和XR演播厅的真实及虚拟场景，为全国观众带来了一场前所未有的视听享受。

　　身临其境“云”体验

　　受疫情影响，一场长途旅行虽不能“说走就走”，但“穿越古今、漫游寰宇”的奇幻之旅因XR技术而唾手可得。

　　位于深圳市宝安区青少年宫的洲明XR体验馆日前为市民打造了一场“数字科技XR之旅”。通过XR技术与现场LED显示场景的深度融合，航天科技爱好者可以“来到”距离地球数万公里的太空，亲密接触轨道中飞行的卫星，揭开浩瀚星海的神秘面纱。热爱探索自然的丛林冒险家可回到侏罗纪时期，在生机盎然的热带雨林里直面史前巨兽，开启一段惊险旅程。

　　“那些身临其境的场景深深印刻在脑海中，仿佛真的在另一个世界探索游玩。”游客张先生说，他在XR技术帮助下不仅可以近距离观摩飞机坦克，还能“亲自”坐上直升机，感受飞行员在空中追逐战斗的刺激感。

　　当前，XR技术已融入到智慧旅游建设应用场景中。在云南，依托XR技术的“云”旅游已成为人们“亲临”山水的时髦方式。XR智慧旅游解决方案提供商埃舍尔科技负责人介绍，XR技术可为旅游景区打造时空望远镜、旅游导览等系统，通过VR/AR眼镜、手机APP和浏览器等终端方式呈现到游客眼前。“相较线下游览，XR技术‘重置’后的场景体验感更加丰富多彩。”

　　智慧升级拓新机

　　作为在影视舞台和线上旅游等场景中崭露头角的新鲜事物，XR产业的未来正如其名字中的“X”一样，充满了无限可能性。而能够激发其潜力的“催化剂”，正是当前迅速发展的5G通讯技术。5G+XR不仅能为产业带来新机遇，还将带给人们一种全新的生活方式。

　　今年1月，河南郑州移动联手熙地港购物中心成功打造河南首家5G+XR商业综合体。商场通过设置5G+VR游戏、720°全景直播和VR情景展示等5G+XR创新应用，为消费者提供8K级可操控的线上互动购物直播，让消费者充分感受5G+XR带来的线上线下融合沉浸式购物娱乐体验，为商业综合体数字化升级注入新动力。

　　位于广西柳州市的首个5G+XR大型线下主题乐园——祥云SoReal螺乐园也于日前试运营。园区将柳州“螺蛳粉”文化与5G+XR技术相结合，为游客推出XR过山车、滑雪模拟器、互动光影秀等以“螺”为元素的大型XR高科技创新沉浸式体验。与此同时，乐园还突破传统业态限制，通过XR技术赋能，打通线上线下模式的闭环，极大提高游乐场运营效率。

　　据悉，目前中国移动、中国电信、中国联通均发布了5G+XR发展策略，在攻克5G与XR融合发展技术难题、制定行业相关标准的赛道中抢占先机。业内人士表示，随着5G规模化部署与应用创新落地不断推进，5G+XR的模式正催生出包括社交、办公、娱乐、展览、教育等大批新应用场景，这将为XR产业提供广阔的发展空间。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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