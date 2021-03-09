海外网 陈菲扬

希奇（Heetch）是法国领先的共享出行服务平台，总部位于巴黎，现已成为法国城市交通领域的三大核心参与者之一。泰迪·佩尔林（Teddy Pellerin）是该公司联合创始人兼首席执行官。

佩尔林2008年拿到了瑞典皇家理工学院电气工程硕士学位。创立希奇公司之前，他曾在澳大利亚电商平台MyDeal担任商务经理。2013年，佩尔林有了创建搭车服务平台的想法，便与雅各布·马蒂厄（Jacob Matthieu）共同创办了希奇公司，该公司最初的市场定位是为夜间外出回家的年轻人提供搭车服务。

基于共享经济的理念，希奇2013年在法国成立，旨在满足年轻一代的城市交通需求。2017年，希奇成功转型为采用专职司机运营的模式，打造更加人性化、个性化的出行解决方案。佩尔林表示，希奇希望改变司机与乘客的关系，为个人创造空间，“对许多司机来讲，移动共享出行平台离他们比较遥远，且不够人性化。而希奇恰恰相反，它是一个开放的、以人为本的平台。所有司机都能够直接和我们取得联系。这一点尤为重要，因为许多时候人们会认为平台和司机是竞争关系，但其实我们有着很多的共同目标，可以一起去完善这一市场。”

作为欧洲先进的拼车服务平台，希奇始终提供着高质量的运输服务，其价格让尽可能多的人从中受益，提供便捷、便宜的出行方式。佩尔林将希奇公司的市场策略归结为3个因素：打造独特的品牌体验，为人们带来社会交流的机会；开发新的特色功能，重视与司机的交流；注重本地市场，完善局部市场。

希奇创造了一种可靠、廉价、安全的交通解决方案，其成功的主要原因是在18至30岁人群中广受欢迎。佩尔林表示，希奇有友好的服务，乘客与司机之间也有良好的互动。由于成本低廉，公司在服务年轻用户方面做得更好。“凭借友好和非正式的出行解决方案，希奇公司吸引了年轻一代，很好地满足了他们对现代城市交通的私人化需求。”

图片来源于希奇公司官网

(责编：赵欣悦、杨光宇)