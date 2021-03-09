人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

泰迪·佩尔林：

打造人性化的出行解决方案（互联网大咖秀）

海外网  陈菲扬
2021年03月09日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　希奇（Heetch）是法国领先的共享出行服务平台，总部位于巴黎，现已成为法国城市交通领域的三大核心参与者之一。泰迪·佩尔林（Teddy Pellerin）是该公司联合创始人兼首席执行官。

　　佩尔林2008年拿到了瑞典皇家理工学院电气工程硕士学位。创立希奇公司之前，他曾在澳大利亚电商平台MyDeal担任商务经理。2013年，佩尔林有了创建搭车服务平台的想法，便与雅各布·马蒂厄（Jacob Matthieu）共同创办了希奇公司，该公司最初的市场定位是为夜间外出回家的年轻人提供搭车服务。

　　基于共享经济的理念，希奇2013年在法国成立，旨在满足年轻一代的城市交通需求。2017年，希奇成功转型为采用专职司机运营的模式，打造更加人性化、个性化的出行解决方案。佩尔林表示，希奇希望改变司机与乘客的关系，为个人创造空间，“对许多司机来讲，移动共享出行平台离他们比较遥远，且不够人性化。而希奇恰恰相反，它是一个开放的、以人为本的平台。所有司机都能够直接和我们取得联系。这一点尤为重要，因为许多时候人们会认为平台和司机是竞争关系，但其实我们有着很多的共同目标，可以一起去完善这一市场。”

　　作为欧洲先进的拼车服务平台，希奇始终提供着高质量的运输服务，其价格让尽可能多的人从中受益，提供便捷、便宜的出行方式。佩尔林将希奇公司的市场策略归结为3个因素：打造独特的品牌体验，为人们带来社会交流的机会；开发新的特色功能，重视与司机的交流；注重本地市场，完善局部市场。

　　希奇创造了一种可靠、廉价、安全的交通解决方案，其成功的主要原因是在18至30岁人群中广受欢迎。佩尔林表示，希奇有友好的服务，乘客与司机之间也有良好的互动。由于成本低廉，公司在服务年轻用户方面做得更好。“凭借友好和非正式的出行解决方案，希奇公司吸引了年轻一代，很好地满足了他们对现代城市交通的私人化需求。”

　　图片来源于希奇公司官网

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
宋鑫委员：助力绿色发展 为新时代生态文明建设贡献力量
　　人民网北京3月8日电 （记者余璐）今年的《政府工作报告》指出，要加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型。…
王瑞军代表：加快国家高新区创建 为经济高质量发展提供创新动力
　　人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）政府工作报告中提出，依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能。促进科技创新与实体经济深度融合，更好发挥创新驱动发展作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部