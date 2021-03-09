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国家医保局：2020年累计结算新冠患者医疗费28.4亿元

2021年03月09日06:03 | 来源：中国新闻网
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　　中新网3月8日电 据国家医保局微信公众号消息，为全力做好疫情防控工作，2020年各地医保部门向新冠肺炎患者定点收治机构预拨专项资金194亿元，全年累计结算新冠肺炎患者医疗费用28.4亿元。

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　　图为实验室内，工作人员展示核酸检测流程。(资料图) 中新社记者 陈冠言 摄

　　8日，国家医保局发布2020年医疗保障事业发展统计快报。基本医疗保险方面，截至2020年底，全口径基本医疗保险参保人数达136100万人，参保覆盖面稳定在95%以上。全年基本医疗保险基金(含生育保险)总收入、总支出分别为24638.61亿元、20949.26亿元，年末基本医疗保险(含生育保险)累计结存31373.38亿元。

　　生育保险方面，全年生育保险参保人数23546万人，比上年底增加2129万人，增幅9.9%。生育保险待遇支出902.75亿元，同比增长1.8%。

　　此外，为决战决胜医疗保障脱贫攻坚战，2020年国家医保局累计资助7837.2万贫困人口(含动态调出)参加基本医疗保险，资助参保缴费支出140.2亿元，人均资助178.9元，参保率稳定在99.9%以上。各项医保扶贫政策累计惠及贫困人口就医1.8亿人次，减轻贫困人口医疗费用负担1188.3亿元。

　　2020年国家医保药品目录调整后，共新增119种药品进入目录，另有29种原目录内药品被调出目录。调整后的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020年)》内药品总数为2800种，其中西药1426种，中成药1374种。目录内中药饮片未作调整，仍为892种。

　　药品采购方面，2020年，全国通过省级药品集中采购平台网采订单总金额初步统计为9312亿元，比2019年下降601亿元。其中，西药(化学药品及生物制品)7521亿元，中成药1791亿元，分别比2019年下降594亿元和7亿元。医保目录内药品在网采订单总金额中占比86.5%，金额为8052亿元。

　　2020年，国家组织开展第二批、第三批药品集中带量采购，共覆盖87个品种，中选产品平均降价53%；开展国家组织冠脉支架集中带量采购，中选价格从均价1.3万元左右下降至700元左右。同时，各省普遍以独立或联盟方式开展药品、医用耗材集中带量采购，涉及229种药品、19类医用耗材。

　　除此之外，2020年，国家医保局会同有关部门联合开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，各地共检查定点医药机构62.74万家，查处违法违规违约机构40.07万家，其中解除医保协议6008家、行政罚款5457家、移交司法机关286家。各地共查处参保人员2.61万人，暂停医保卡结算3162人，移交司法机关2062人。2020年专项治理实施期间，共追回医保资金223.11亿元。

　　疫情防控和减征缓缴方面，为减轻企业负担，支持复工复产，阶段性减半征收职工医保单位缴费，2-7月份为975万家参保单位累计减征1649亿元，其中为企业减征超1500亿元。为全力做好疫情防控工作，各地医保部门向新冠肺炎患者定点收治机构预拨专项资金194亿元，全年累计结算新冠肺炎患者医疗费用28.4亿元，其中，医保基金支付16.3亿元。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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