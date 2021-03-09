本报记者 陆娅楠

“可以确信，在宏观政策的支持下，在市场主体的努力下，全年经济社会发展目标任务是有把握实现的。”在3月8日国新办新闻发布会上，国家发改委副主任宁吉喆表示，“2021年经济社会发展的主要目标的提出，考虑了经济运行恢复情况，考虑了疫情对经济轨迹的影响，考虑了年度之间平衡衔接，体现了瞻前顾后、区间调控的要求。”

今年1—2月，中国经济运行延续了去年二季度以来稳定恢复的态势。

从生产指标看，前2个月全国统调发电量、铁路装车数同比分别增长24.2%、16.5%。

从需求指标看，今年春节期间零售餐饮消费比去年春节增长28.7%，比疫情前的2019年春节增长了4.9%。2月份电影票房122.65亿元，创造全球单月单市场票房纪录。春节过后，投资项目开复工率、施工企业开工率均高于往年。

从景气指标看，2月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数分别为50.6%和51.4%，连续12个月在荣枯线之上，表明经济保持扩张态势。

宁吉喆表示，我国经济持续稳定恢复仍面临一些风险挑战，我们必须积极防范、妥善应对，以国内主动工作的确定性来对冲国际复杂环境的不确定性。

“去年，我国成为全球唯一正增长的主要经济体，投资功不可没。今年我们要保持经济运行在合理区间，还需要进一步发挥投资的关键作用。”宁吉喆说。

发挥政府投资引导带动作用。宁吉喆介绍，2021年中央预算内投资规模为6100亿元，比上年增长100亿元，用于集中力量办国家层面的大事、难事、急事，积极支持城镇老旧小区改造、“三农”和水利、重大基础设施、国家重大战略、社会事业、生态文明建设等重点领域建设。今年将安排地方政府专项债券3.65万亿元，精准用于交通、能源、农林水利等领域有一定收益的基础设施和公共服务项目，推动有效投资。

加大投资补短板、调结构的力度。去年高技术产业投资同比增长10.6%，增速高于全部投资7.7个百分点。今年要进一步加强宏观指导、统筹好产业布局，聚焦节能环保、新一代信息技术、生物、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。

加快推进“两新一重”建设。在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。在新型城镇化方面，实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设。在重大工程方面，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。

今年还要进一步调动民间投资积极性，继续放开民营企业市场准入，支持民营企业创新发展，鼓励民间资本参与“两新一重”及补短板项目建设。

稳外资方面，2021年将进一步缩减外资准入负面清单，继续扩大鼓励外商投资领域，着力推动重大外资项目落地。今年将推出第五批重大外资项目，对这些项目给予产业规划、用地、环评、用能等政策支持，继续把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主方向。

GDP历来是最具综合性也最受大家关注的指标。“十四五”规划《纲要草案》将GDP作为主要指标予以保留，同时将指标值设定为年均增长“保持在合理区间、各年度视情提出”，这种表述方式在五年规划史上还是首次。

“这是从推进现代化建设的全局和整体出发，充分把握‘十四五’发展趋势和内外部环境，经过慎重论证、反复比选、深入研究作出的一次调整。”国家发改委副主任胡祖才说。

胡祖才分析，GDP是衡量一国经济发展水平的核心指标，反映综合经济实力和国际竞争力，所以《纲要草案》主要指标表中仍然保留了GDP指标。其次，我国经济已转向高质量发展阶段，既不能简单以GDP增速论英雄，更不能为了经济增长不顾质量效益和生态环境，但实现现代化也需要合理的增长，《纲要草案》的处理方式有效兼顾了这两方面需求。党的十九届五中全会提出到2035年人均GDP达到中等发达国家水平，蕴含着未来15年我国GDP增速需要保持在合理区间。第三，GDP增速保持在一定速度是有把握的。不设定一个具体的量化增速目标，有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，为应对不确定性留有空间，也有利于引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。

《 人民日报 》（ 2021年03月09日 06 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)